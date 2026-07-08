– Foto: Rene Hofrichter

Zum Start in die neue Saison 2026/2027 vermeldet der Brandenburger SC Süd 05 aus der Brandenburgliga wegweisende Personalentscheidungen. Mit Abwehrchef Abdelkarim Koussi und einem eingespielten brasilianischen Trio verlängern gleich vier absolute Leistungsträger ihre Verträge. Der Klub setzt damit ein klares Signal für Kontinuität und sportliche Stabilität.

Am heutigen Mittwoch, dem 08.07., startet die erste Mannschaft des BSC Süd 05 um 18:30 Uhr mit dem offiziellen Trainingsauftakt in die neue Spielzeit. Die sportliche Vorbereitung beginnt mit Nachrichten, die im gesamten Umfeld für große Zuversicht sorgen, da fundamentale Stützen des Kaders an den Verein gebunden werden konnten.

Mit der Vertragsverlängerung von Abdelkarim Koussi bleibt dem Verein eine tragende Säule im Defensivzentrum erhalten. Der 35-jährige Innenverteidiger organisiert weiterhin die Hintermannschaft der Brandenburger. Als erfahrener Führungsspieler fungiert er auf dem Platz mit seiner enormen körperlichen Präsenz, Zweikampfstärke und Übersicht als sportliche Wand für die gegnerischen Angreifer. Er übernimmt sowohl auf als auch neben dem Rasen Verantwortung, gibt die Richtung vor und dient den vielen jungen Spielern im Kader mit seiner vorbildlichen Einstellung als menschliches Vorbild.

Sicherung der Kontinuität in der Brandenburgliga

Die Weiterverpflichtung des Abwehrchefs ist für das gesamte Team ein unverzichtbarer Anker, mit dem der BSC Süd 05 ein deutliches Zeichen für die Liga setzt. Neben dieser zentralen Defensivaktie kann der Verein zudem verkünden, dass auch die gesamte brasilianische Fraktion komplett an Bord bleibt, was den Fans des Vereins gute Nachrichten beschert. Auf Matheus Tosta Cesario, Joaquim Ribeiro de Sousa und Pedro Guilherme Souza Rocha ist sportlich seit Jahren Verlass, zudem gelten sie menschlich als Bereicherung für das Team.

Der flexible Dauerbrenner auf dem Seelenbinder-Sportplatz

Zu diesem verlängerten Trio gehört Matheus Tosta Cesario, der bereits seit der Saison 2022/2023 die Fußballschuhe für den Klub schnürt. Er geht damit in seine mittlerweile fünfte Spielzeit am Werner-Seelenbinder-Sportplatz und ist der Dauerbrenner der Gruppe. Obwohl er eigentlich im Zentrum beheimatet ist, überzeugte er in der Vergangenheit durch seine enorme Flexibilität und rückte mit seinem feinen linken Fuß häufiger wertvoll in die Innenverteidigung.

Konstanz und Tempo auf den Außenbahnen

Die beiden anderen Säulen der brasilianischen Fraktion sichern die Außenbahnen des Klubs. Joaquim Ribeiro de Sousa stieß zur Saison 2023/2024 zum Team und hat sich als unangefochtener Außenverteidiger etabliert, der die Seite Woche für Woche schließt und mit seiner Konstanz für die nötige Stabilität sorgt. Pedro Guilherme Souza Rocha kam zur Spielzeit 2024/2025 hinzu und gilt als echter Flügelflitzer, der mit hohem Tempo Gefahr bringt, dank seiner Spielintelligenz aber auch im Zentrum zu finden ist. Mit ihrer Treue, Qualität und ihrem Charakter setzen sie ein fantastisches Zeichen für den künftigen Erfolg des Vereins.