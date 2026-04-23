Brandenburger Nervenspiel: Wer wahrt die Chance auf den Aufstieg? Brandenburgliga: Während Neuruppin die Tabellenspitze verteidigt, spitzt sich der Abstiegskampf weiter zu. von LS · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jan Ahlschläger

In der Brandenburgliga bricht die entscheidende Phase der Saison an. Wenn am kommenden Wochenende der 23. Spieltag angepfiffen wird, geht es für die Vereine um mehr als nur drei Punkte; es geht um die sportliche Zukunft und das Prestige in der höchsten Spielklasse des Landes. Während an der Spitze die Verfolger versuchen, den MSV 1919 Neuruppin noch abzufangen, herrscht in der unteren Tabellenhälfte Abstiegsnot. Besonders im Fokus steht das Stadtderby in Brandenburg.

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Morgen, 20:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin Neuruppin FSV Union Fürstenwalde FSV Union 20:00 live PUSH

Der Spieltag wird am Freitagabend unter Flutlicht durch den Tabellenführer eröffnet. Der MSV 1919 Neuruppin (47 Punkte) empfängt den FSV Union Fürstenwalde, der mit 32 Punkten auf dem sechsten Rang rangiert. Für den Spitzenreiter ist diese Partie eine Frage der Ehre und der Wiedergutmachung: Das Hinspiel verloren die Neuruppiner knapp mit 1:2 gegen die Fürstenwalder. Ein Sieg ist für den MSV Pflicht, um den Vorsprung auf Frankfurt zu halten, während Union beweisen will, dass sie den Ligaprimus erneut stürzen können.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl 14:00 PUSH

Am Samstagnachmittag kommt es um 14 Uhr zum brisanten Spiel und direkten Duell um den dritten Tabellenplatz. Der BSC Süd (34 Punkte) empfängt die BSG Stahl (33 Punkte). Es ist ein Spiel, das elektrisiert und in dem Nuancen über den Ausgang entscheiden werden. Stahl Brandenburg geht mit dem psychologischen Vorteil des 1:0-Hinspielsieges in die Begegnung. Für beide Teams ist ein Erfolg essenziell, um den Anschluss an das Spitzenduo nicht endgültig zu verlieren. Einen ausführlichen Vorbericht zum Stadtderby gibt es hier. ---

Zeitgleich trifft der Tabellenachte aus Schöneiche auf den Tabellenvierzehnten aus Werder. Schöneiche hat 28 Punkte auf dem Konto und geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie, nachdem man das Hinspiel deutlich mit 4:1 für sich entscheiden konnte. Für den Werderaner FC Viktoria ist die Lage mit 24 Punkten prekär; die Mannschaft steht unter gewaltigem Druck, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Werder muss defensiv stabiler stehen als im ersten Aufeinandertreffen, um gegen die spielstarken Schöneicher zu bestehen.

Sa., 25.04.2026, 14:30 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde 14:30 PUSH

In Oranienburg findet ein Nachbarschaftsduell im Tabellenmittelfeld statt. Der Tabellenzehnte (26 Punkte) fordert den Neunten (27 Punkte) heraus. Nur ein Zähler trennt diese beiden Mannschaften, was die Ausgeglichenheit dieser Paarung unterstreicht. Das Hinspiel konnte der Oranienburger FC knapp mit 1:0 gewinnen. Für den Ludwigsfelder FC bietet sich nun die Gelegenheit zur Revanche, um den Platz im gesicherten Mittelfeld zu festigen und den Konkurrenten in der Tabelle zu überholen.

Um 15:00 Uhr empfängt die TSG Einheit Bernau den Tabellenfünften aus Ahrensfelde. Während Ahrensfelde mit 32 Punkten eine starke Saison spielt, rangiert Bernau mit 29 Punkten auf dem siebten Platz. Dass hier zwei Mannschaften auf Augenhöhe agieren, zeigte bereits das Hinspiel, das mit einem torlosen 0:0-Unentschieden endete. Beide Teams werden versuchen, diesmal offensiv mehr Akzente zu setzen, um den Anschluss an die Top 4 der Liga zu wahren.

In Petershagen kommt es zum krisengeschüttelten Kellerduell. Das abgeschlagene Schlusslicht (18 Punkte) empfängt den Tabellenfünfzehnten aus Miersdorf (24 Punkte). Für die Gastgeber ist es eine der letzten Chancen, mit einem Sieg die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Miersdorf/Zeuthen hingegen will den 3:1-Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen. Es ist ein Spiel, in dem der pure Wille und die Nervenstärke über die sportliche Existenz entscheiden können.

Der Tabellenzwölfte empfängt den Elften zum direkten Schlagabtausch. Beide Teams sind nur durch einen Punkt getrennt (24 zu 25 Punkte). Die Preußen aus Blankenfelde-Mahlow haben jedoch eine schwere Last aus dem Hinspiel zu tragen: Damals wurden sie von Sachsenhausen mit 0:5 deklassiert. Für die Gastgeber geht es um Wiedergutmachung und wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Sachsenhausen beweisen will, dass die Dominanz aus dem ersten Spiel kein Zufall war.