 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Brandenburger Nervenspiel: Wer wahrt die Chance auf den Aufstieg?

Brandenburgliga: Während Neuruppin die Tabellenspitze verteidigt, spitzt sich der Abstiegskampf weiter zu.

von LS · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jan Ahlschläger

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Brandenburgliga
Ludwigsfelde
Miersdorf
BSC Preußen
FSV Union

In der Brandenburgliga bricht die entscheidende Phase der Saison an. Wenn am kommenden Wochenende der 23. Spieltag angepfiffen wird, geht es für die Vereine um mehr als nur drei Punkte; es geht um die sportliche Zukunft und das Prestige in der höchsten Spielklasse des Landes. Während an der Spitze die Verfolger versuchen, den MSV 1919 Neuruppin noch abzufangen, herrscht in der unteren Tabellenhälfte Abstiegsnot. Besonders im Fokus steht das Stadtderby in Brandenburg.

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Morgen, 20:00 Uhr
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union
20:00live

Der Spieltag wird am Freitagabend unter Flutlicht durch den Tabellenführer eröffnet. Der MSV 1919 Neuruppin (47 Punkte) empfängt den FSV Union Fürstenwalde, der mit 32 Punkten auf dem sechsten Rang rangiert. Für den Spitzenreiter ist diese Partie eine Frage der Ehre und der Wiedergutmachung: Das Hinspiel verloren die Neuruppiner knapp mit 1:2 gegen die Fürstenwalder. Ein Sieg ist für den MSV Pflicht, um den Vorsprung auf Frankfurt zu halten, während Union beweisen will, dass sie den Ligaprimus erneut stürzen können.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
14:00

Am Samstagnachmittag kommt es um 14 Uhr zum brisanten Spiel und direkten Duell um den dritten Tabellenplatz. Der BSC Süd (34 Punkte) empfängt die BSG Stahl (33 Punkte). Es ist ein Spiel, das elektrisiert und in dem Nuancen über den Ausgang entscheiden werden. Stahl Brandenburg geht mit dem psychologischen Vorteil des 1:0-Hinspielsieges in die Begegnung. Für beide Teams ist ein Erfolg essenziell, um den Anschluss an das Spitzenduo nicht endgültig zu verlieren.

Einen ausführlichen Vorbericht zum Stadtderby gibt es hier.

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Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
Werderaner FC Viktoria 1920
Werderaner FC Viktoria 1920Werder
14:00

Zeitgleich trifft der Tabellenachte aus Schöneiche auf den Tabellenvierzehnten aus Werder. Schöneiche hat 28 Punkte auf dem Konto und geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie, nachdem man das Hinspiel deutlich mit 4:1 für sich entscheiden konnte. Für den Werderaner FC Viktoria ist die Lage mit 24 Punkten prekär; die Mannschaft steht unter gewaltigem Druck, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Werder muss defensiv stabiler stehen als im ersten Aufeinandertreffen, um gegen die spielstarken Schöneicher zu bestehen.

Sa., 25.04.2026, 14:30 Uhr
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde
14:30

In Oranienburg findet ein Nachbarschaftsduell im Tabellenmittelfeld statt. Der Tabellenzehnte (26 Punkte) fordert den Neunten (27 Punkte) heraus. Nur ein Zähler trennt diese beiden Mannschaften, was die Ausgeglichenheit dieser Paarung unterstreicht. Das Hinspiel konnte der Oranienburger FC knapp mit 1:0 gewinnen. Für den Ludwigsfelder FC bietet sich nun die Gelegenheit zur Revanche, um den Platz im gesicherten Mittelfeld zu festigen und den Konkurrenten in der Tabelle zu überholen.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
TSG Einheit Bernau
TSG Einheit BernauTSG Bernau
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde
15:00live

Um 15:00 Uhr empfängt die TSG Einheit Bernau den Tabellenfünften aus Ahrensfelde. Während Ahrensfelde mit 32 Punkten eine starke Saison spielt, rangiert Bernau mit 29 Punkten auf dem siebten Platz. Dass hier zwei Mannschaften auf Augenhöhe agieren, zeigte bereits das Hinspiel, das mit einem torlosen 0:0-Unentschieden endete. Beide Teams werden versuchen, diesmal offensiv mehr Akzente zu setzen, um den Anschluss an die Top 4 der Liga zu wahren.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf
15:00

In Petershagen kommt es zum krisengeschüttelten Kellerduell. Das abgeschlagene Schlusslicht (18 Punkte) empfängt den Tabellenfünfzehnten aus Miersdorf (24 Punkte). Für die Gastgeber ist es eine der letzten Chancen, mit einem Sieg die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Miersdorf/Zeuthen hingegen will den 3:1-Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen. Es ist ein Spiel, in dem der pure Wille und die Nervenstärke über die sportliche Existenz entscheiden können.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
15:00

Der Tabellenzwölfte empfängt den Elften zum direkten Schlagabtausch. Beide Teams sind nur durch einen Punkt getrennt (24 zu 25 Punkte). Die Preußen aus Blankenfelde-Mahlow haben jedoch eine schwere Last aus dem Hinspiel zu tragen: Damals wurden sie von Sachsenhausen mit 0:5 deklassiert. Für die Gastgeber geht es um Wiedergutmachung und wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Sachsenhausen beweisen will, dass die Dominanz aus dem ersten Spiel kein Zufall war.

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSV Altlüdersdorf
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf.
15:00

Den Abschluss des Spieltags bildet das Gastspiel des Tabellenzweiten in Altlüdersdorf. Der 1. FC Frankfurt steht mit 44 Punkten unter Zugzwang, um den Drei-Punkte-Rückstand auf Neuruppin zu verkürzen. Die Frankfurter reisen mit der Empfehlung eines deutlichen 6:1-Hinspielsieges an. Für den SV Altlüdersdorf (Platz 13, 24 Punkte) ist die Aufgabe gegen die torgefährlichste Offensive der Liga eine Herkulesaufgabe. Frankfurt darf sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn die Titelchance gewahrt bleiben soll.

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