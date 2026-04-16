Brandenburg-Derby im KarLi: Babelsberg kämpft um wichtige Punkte

Mut macht dabei vor allem die jüngste Bilanz im heimischen Stadion: Die Mannschaft zeigte sich zuletzt vor eigenem Publikum enorm stark, blieb dreimal in Folge gegen direkte Konkurrenten ungeschlagen und erzielte in diesen Partien beachtliche elf Tore.

Der Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Wichtigkeit der anstehenden Begegnung. Die Babelsberger belegen aktuell den 13. Rang und haben 32 Punkte auf dem Konto. Damit gilt es, den hart erarbeiteten Vorsprung auf die letzten drei Plätze weiter auszubauen.

Intensität und Moral trotz Rückschlag

Zwar riss zuletzt eine Serie von vier ungeschlagenen Spielen durch eine 2:4-Auswärtsniederlage beim FC Rot-Weiß Erfurt, doch die Lage im Kampf um den Klassenerhalt bleibt deutlich verbessert.

Auch in Unterzahl, nach einer Roten Karte für Kenny Weyh, bewies die Elf von Trainer Johannes Lau große Moral, kam durch Treffer von Tobias Hasse und Gian Luca Schulz zu eigenen Toren und gab sich nicht verloren. Ein intensives und umkämpftes Spiel ist somit auch am Freitagabend unter Flutlicht zu erwarten.

Strauchelnde Gäste aus dem Tabellenmittelfeld

Die Gäste aus Luckenwalde stehen mit 36 Punkten auf dem elften Platz und haben damit vier Zähler Vorsprung auf Nulldrei. Allerdings reist das Team mit gemischten Ergebnissen und einer handfesten Formkrise an: Seit vier Spielen wartet Luckenwalde auf einen dreifachen Punktgewinn und verzeichnete in der gesamten Rückrunde erst einen einzigen Sieg.

Besondere Begegnungen auf und neben dem Rasen

Bereits das erste Aufeinandertreffen der Saison, welches mit einem 0:0 endete, zeigte, wie ausgeglichen die Duelle beider Mannschaften sind. Historisch spricht die Bilanz nach 16 Begegnungen mit sechs Siegen leicht für die Babelsberger, während vier Partien verloren gingen und sechs unentschieden endeten.

Ein ganz besonderes Augenmerk liegt diesmal jedoch auf der Personalie an der Seitenlinie: Mit Michael Braune kommt der zukünftige Cheftrainer von Babelsberg ins KarLi, jetzt allerdings noch als verantwortlicher Übungsleiter von Luckenwalde.

Doch nicht nur auf der Trainerbank gibt es enge Verbindungen. Im Kader der Gäste stehen zudem mehrere Spieler mit Babelsberger Vergangenheit. Andreas Pollasch, der im vergangenen Sommer wechselte und direkt Kapitän der Luckenwalder wurde, Mike Bachmann sowie Tim Luis Maciejewski kehren an ihre alte Wirkungsstätte zurück.