Brandenburg 03: "Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln"

Brandenburg 03-Präsidentin Sabine Baumann bestätigt gegenüber FuPa Berlin den Rücktritt vom Rücktritt ihres Trainers Sascha Wernitz. Dieser war Ende Dezember von seinem Traineramt zurückgetreten. Brandenburg 03 war mit minus drei Punkten in die Saison (Staffel 3) gestartet und steht derzeit auf dem letzten Tabellenplatz. Zum möglicherweise rettenden Ufer fehlen 15 Punkte.

Wer ist Sascha Wernitz?

