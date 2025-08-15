– Foto: Gerhard Hannappel

Brand will Stabilität: Formberg setzt auf Entwicklung und Breite Nach Platz sieben will Rasensport Brand erneut früh den Klassenerhalt sichern Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 FC Hürth Schafhausen Arnoldsweil. Zülpich + 13 weitere

Trainer Daniel Formberg zieht ein positives Fazit der Vorsaison und erklärt, wie Brand auch in der dritten Landesliga-Spielzeit bestehen will.

Rasensport Brand blickt auf eine erfolgreiche Vorsaison zurück. Mit 14 Siegen, acht Unentschieden und ebenso vielen Niederlagen erreichte die Mannschaft von Trainer Daniel Formberg den siebten Platz in der Landesliga Mittelrhein, Staffel 2. Besonders die Rückrunde überzeugte: 30 Punkte bedeuteten die zweitbeste Bilanz der Liga in diesem Zeitraum. „Wir haben bis zum Schluss durchgezogen“, resümiert Formberg. Ausschlaggebend sei vor allem der Fortschritt im physischen Bereich gewesen, der sich im Saisonverlauf bemerkbar machte. Die Vorbereitung auf die neue Saison begann vor drei Wochen, nachdem die Spieler zuvor einen zweiwöchigen individuellen Laufplan absolviert hatten. „Organisatorisch bin ich zufrieden“, sagt der Coach. Ausfälle bei Spielen oder Trainingseinheiten habe es bislang kaum gegeben. Das erste Testspiel in Elsdorf ging zwar gegen einen „sehr starken Gegner“ verloren, doch die Partie brachte wertvolle Erkenntnisse. Bei der Stadtmeisterschaft in Aachen steht Brand inzwischen im Finale – ein Zeichen, dass die Formkurve stimmt.

Formberg sieht die Entwicklung seiner Mannschaft insgesamt positiv. Im zweiten Jahr in der Landesliga sei das Niveau der Spieler gestiegen, viele Akteure hätten einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Einzelne Leistungen möchte er nicht herausheben: „Es geht ums Ganze.“ Das Ziel für die kommende Spielzeit ist klar: frühzeitiger Klassenerhalt und weitere Stabilisierung. Gelingt es, jungen Neuzugängen oder Talenten aus der U19 erste Einsatzzeiten zu ermöglichen, wäre das für ihn ein zusätzlicher Erfolg. In der Rolle der Meisterschaftsfavoriten sieht Formberg den FC Hürth, den SV Breinig und Eintracht Verlautenheide. Daneben nennt er auch Teveren, Fliesteden, Eilendorf und Kurdistan Düren als mögliche Kandidaten für die Spitzenplätze. Die Liga sei extrem ausgeglichen, „niemand wird im Vorbeigehen zu schlagen sein“.