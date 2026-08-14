Bramstedt will dritten Sieg in Serie – Bargstedt kommt mit Torlaune

– Foto: Marcel Eichholz

Es ist früh in der Saison, dennoch verspricht die Begegnung am Sonntag einen ersten Fingerzeig. Wenn die Bramstedter TS um 14.30 Uhr den TuS Bargstedt am Schäferberg empfängt, treffen der Tabellenvierte und der Tabellendritte aufeinander. Beide Mannschaften haben nach drei Spieltagen sechs Punkte gesammelt. Bargstedt liegt aufgrund des besseren Torverhältnisses von 12:6 unmittelbar vor Bramstedt, das bei 10:7 steht.

Die Antwort darauf fiel allerdings deutlich aus. Am zweiten Spieltag fertigte Bramstedt die SV Kickers Hennstedt mit 7:2 ab, ehe am vergangenen Dienstag ein bemerkenswerter 3:2-Auswärtserfolg beim Edendorfer SV folgte.

Bei der Bramstedter TS ist die Stimmung nach zwei Siegen in Folge entsprechend gut. Trainer Kevin Fenker zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf grundsätzlich zufrieden. „Der einzige Makel ist natürlich das verlorene Derby am ersten Spieltag“, sagt Fenker. Beim 0:3 gegen die SG Blau-Rot Holstein habe seine Mannschaft das Spiel „leider nicht als Derby angenommen“ und am Ende verdient verloren.

Gerade dieser Sieg dürfte der jungen Mannschaft zusätzliches Vertrauen geben. Bis zur 88. Minute lag die BTS in Edendorf noch mit 1:2 zurück. Dann traf Moritz Kloß in der 89. Minute zum Ausgleich, ehe Kenneth Glashoff nur eine Minute später sogar das 3:2 erzielte. „Mit dem Selbstvertrauen aus Edendorf, Spiele auch in den letzten Minuten drehen zu können, wollen wir jetzt in die nächste Partie“, sagt Fenker.

Fenker warnt vor Bargstedts Erfahrung und Stärke bei Standards

Leicht dürfte es am Sonntag allerdings nicht werden. Bargstedt hat ebenfalls zwei seiner ersten drei Begegnungen gewonnen und dabei bereits zwölf Treffer erzielt. Zum Auftakt gab es ein 4:0 gegen Rot-Weiß Kiebitzreihe, anschließend verlor die Mannschaft von Trainer Frank Wolter mit 2:5 beim TSV Bordesholm. Am Dienstag meldete sich der TuS mit einem deutlichen 6:1 gegen den SV Peissen zurück.

Besonders auffällig war dabei Daniel Sachau, der gegen Peissen dreimal traf und nach FuPa-Daten bereits vier Saisontore auf dem Konto hat. Mathis Döring steht nach drei Einsätzen bei zwei Treffern und vier Vorlagen. Die Zahlen unterstreichen die offensive Qualität des Tabellendritten.

Fenker erwartet entsprechend eine anspruchsvolle Aufgabe. „Mit Bargstedt erwarten wir zu Hause eine sehr routinierte und physische Mannschaft, die besonders ihre Qualitäten bei Standards hat und in der Luft sehr gefährlich ist“, sagt der Bramstedter Trainer. Darauf habe seine Mannschaft sich eingestellt. Die eigene Spielidee soll deshalb aber nicht aufgegeben werden: „Wir wollen bei unserem Fußball bleiben und uns nicht von der Entwicklung abhalten lassen.“

Genau diese Entwicklung stellt Fenker derzeit über kurzfristige Ergebnisse. Schon in den ersten drei Saisonspielen seien deutliche Fortschritte zu erkennen. Gleichzeitig wäre ein dritter Sieg nacheinander natürlich ein starkes Signal – gerade gegen einen Gegner, der in der Tabelle unmittelbar vor den Bramstedtern steht.

Personell muss die BTS weiterhin improvisieren. Einige Spieler fehlen verletzt oder urlaubsbedingt. Sorgen bereitet das Fenker angesichts der Breite des Kaders jedoch nicht. „Aufgrund des großen Kaders sind wir aber mit einem vollen Kader am Sonntag am Schäferberg präsent“, sagt der Trainer.

Die Zielsetzung ist ohnehin eindeutig. Nach dem 7:2 gegen Hennstedt und dem späten Coup in Edendorf soll nun der dritte Sieg in Serie folgen. Fenker: „Wir wollen die nächsten drei Punkte einsacken und den nächsten Schritt in der Entwicklung gehen.“