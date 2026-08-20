Bramstedt jagt in Boostedt den vierten Sieg

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Die Bramstedter TS hat sich nach dem misslungenen Saisonauftakt eindrucksvoll zurückgemeldet. Drei Siege in Folge haben die Mannschaft auf Rang drei der Kreisliga Westküste Mitte geführt. Am Freitagabend soll diese Serie nun beim SV Boostedt fortgesetzt werden. Um 19.30 Uhr wird die Partie des fünften Spieltags angepfiffen.

Für beide Mannschaften ist es der Abschluss beziehungsweise die Fortsetzung intensiver Tage. Boostedt war erst am Dienstag im Einsatz und feierte beim 3:0 gegen den TSV Gadeland seinen ersten Saisonsieg. Marc Hartmann brachte den SV bereits in der siebten Minute in Führung, Ronny-Franz Becker legte in der 36. Minute das 2:0 nach. Der dritte Treffer fiel kurz vor Schluss.

Bramstedt reist mit neun Punkten und 13:8 Toren an. Lediglich der TuS Nortorf II und der MTSV Hohenwestedt II stehen vor der BTS, wobei Hohenwestedt bislang erst drei Begegnungen absolviert hat. Boostedt folgt mit drei Punkten und 8:12 Treffern auf Rang zwölf.

Nach drei Niederlagen zum Start dürfte dieser Erfolg einiges an Druck genommen haben. Genau deshalb erwartet Fenker am Freitag keinen Gegner, der sich angesichts der bisherigen Punktausbeute verstecken wird. Der Bramstedter Trainer rechnet vielmehr mit einer Mannschaft, „die sich in jeden Zweikampf reinwerfen wird“.

Fenker fordert den nächsten Schritt bei der Mentalität

Auch die Bramstedter TS kommt mit einem Erfolgserlebnis. Zuletzt setzte sie sich mit 3:1 gegen den TuS Bargstedt durch und feierte ihren dritten Sieg nacheinander. Arlind Ilazi traf bereits in der dritten Minute, Moritz Kloß erhöhte nach 22 Minuten auf 2:0. Nachdem Mats Ingwersen Bargstedt in der 83. Minute noch einmal herangebracht hatte, machte Kloß mit seinem zweiten Treffer in der 89. Minute alles klar.

Trotz des Erfolgs sieht Fenker noch Entwicklungspotenzial. Gerade die Mentalität und Konsequenz aus dem vergangenen Spiel müsse seine Mannschaft noch einmal kritisch hinterfragen. Gegen Bargstedt hatte Bramstedt zwar früh die Kontrolle übernommen, nach der Pause aber nicht mehr über die gesamte Zeit die Konsequenz der ersten Hälfte gezeigt.

Im Training habe seine Mannschaft darauf allerdings die gewünschte Reaktion gezeigt. „Die Jungs haben uns gestern ein sehr gutes Gefühl gegeben und sind sehr heiß auf das nächste Spiel“, betont Fenker. In Boostedt soll nun der nächste Entwicklungsschritt folgen.

Personell muss der Tabellendritte dabei einige Ausfälle verkraften. Die zurückliegende englische Woche hat Spuren hinterlassen, hinzu kommen krankheits- und verletzungsbedingte Absenzen. Sorgen bereitet das Fenker angesichts der Kaderbreite jedoch nicht. Mit insgesamt 29 Spielern stehen genügend Alternativen zur Verfügung, um auch am Freitag ein schlagkräftiges Aufgebot auf den Platz zu schicken.

Die Ausgangslage verspricht ohnehin eine interessante Partie. Bramstedt kann mit einem vierten Sieg nacheinander seine Position in der Spitzengruppe weiter festigen. Boostedt wiederum hat nach dem Befreiungsschlag gegen Gadeland die Möglichkeit, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herzustellen.

Fenker formuliert das Ziel seiner Mannschaft entsprechend unmissverständlich: „Für uns ist klar, wir wollen die nächsten drei Punkte auswärts holen.“ Dafür dürfte die BTS allerdings genau jene Eigenschaften benötigen, die ihr Trainer zuletzt verstärkt eingefordert hat. Denn Boostedt hat nach dem schwierigen Saisonstart erstmals Selbstvertrauen getankt – und dürfte alles daransetzen, den positiven Trend vor heimischer Kulisse fortzusetzen.

Spieldaten: SV Boostedt – Bramstedter TS, Freitag, 21. August 2026, 19.30 Uhr, 5. Spieltag der Kreisliga Westküste Mitte, Bahnhofstraße 56 in Boostedt.