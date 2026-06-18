Bramfelder SV verabschiedet acht Spieler

Der Bramfelder SV muss nach dem Ende der Saison mehrere Abgänge verkraften. Insgesamt acht Spieler werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr das Trikot des BSV tragen. Damit verliert der Landesligist nicht nur Breite im Kader, sondern auch Spieler, die den Verein über unterschiedliche Zeiträume geprägt haben.
Bereits seit dem Winter musste Bramfeld auf Robin Sitzlach und Bjarne Brandt verzichten. Sitzlach, der auf 24 Einsätze kam, schloss sich dem Hamburger SV III an. Brandt, der dreimal für den BSV auflief, zog aus beruflichen beziehungsweise studienbedingten Gründen sportlich zunächst die Handbremse.
Zur neuen Saison kommen weitere Abgänge hinzu. Besonders auffällig ist dabei der Abschied von Lewis Agyemang. Der Offensivspieler absolvierte 97 Spiele für Bramfeld und wechselt nun zum Niendorfer TSV. Damit verliert der BSV einen Spieler, der über mehrere Jahre fester Bestandteil der Mannschaft war.
Auch Jahazz Neuhaus verlässt den Verein nach 65 Einsätzen, sein neues Ziel ist bislang unbekannt. Gleiches gilt für Max Hermann, der auf 59 Spiele für den BSV kommt. Owen Bomke verabschiedet sich nach 23 Einsätzen und wird künftig Trainer der Frauenmannschaft des Walddörfer SV.
Edward Pfister, der in neun Spielen für Bramfeld auflief, wechselt zum Barsbütteler SV. Lennart Mathis Kaiser bleibt dem Verein dagegen erhalten, rückt nach zwei Einsätzen für die erste Mannschaft aber in die eigene zweite Herren.
Der Bramfelder SV verabschiedet die Spieler mit großer Wertschätzung. Der Verein hebt hervor, dass die Abgänge in unterschiedlichen Phasen ihren Beitrag geleistet hätten - ob im letzten halben Jahr, über die gesamte vergangene Saison oder über mehrere Jahre hinweg.
Für Bramfeld endet damit ein Abschnitt nach einer Saison, die sportlich viel zu bieten hatte, aber am Ende auch bitter endete. In der Relegation zur Oberliga Hamburg scheiterte der BSV deutlich an TBS Pinneberg. Nun beginnt der nächste Umbruch.
Die acht Abgänge zeigen, dass der Kader für die kommende Spielzeit neu sortiert werden muss. Gleichzeitig bleiben einige Geschichten mit dem Verein verbunden - besonders bei Spielern wie Agyemang, Neuhaus oder Hermann, die über viele Einsätze hinweg Teil der Bramfelder Mannschaft waren.
Für den BSV geht es nun darum, die Lücken zu schließen und die neue Saison mit einem veränderten Kader anzugehen. Die verabschiedeten Spieler hinterlassen dabei Spuren - sportlich, aber auch menschlich.
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