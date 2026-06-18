Bramfelder SV verabschiedet acht Spieler Nach einer Saison mit Höhen und Tiefen sowie dem verpassten Oberliga-Aufstieg stellt sich der Bramfelder SV personell neu auf. Acht Spieler werden verabschiedet. von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Veränderungen in Bramfeld. – Foto: IMAGO IMAGES

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Der Bramfelder SV muss nach dem Ende der Saison mehrere Abgänge verkraften. Insgesamt acht Spieler werden in der kommenden Spielzeit nicht mehr das Trikot des BSV tragen. Damit verliert der Landesligist nicht nur Breite im Kader, sondern auch Spieler, die den Verein über unterschiedliche Zeiträume geprägt haben.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Bereits seit dem Winter musste Bramfeld auf Robin Sitzlach und Bjarne Brandt verzichten. Sitzlach, der auf 24 Einsätze kam, schloss sich dem Hamburger SV III an. Brandt, der dreimal für den BSV auflief, zog aus beruflichen beziehungsweise studienbedingten Gründen sportlich zunächst die Handbremse. Agyemang verlässt Bramfeld nach 97 Spielen Zur neuen Saison kommen weitere Abgänge hinzu. Besonders auffällig ist dabei der Abschied von Lewis Agyemang. Der Offensivspieler absolvierte 97 Spiele für Bramfeld und wechselt nun zum Niendorfer TSV. Damit verliert der BSV einen Spieler, der über mehrere Jahre fester Bestandteil der Mannschaft war.

Auch Jahazz Neuhaus verlässt den Verein nach 65 Einsätzen, sein neues Ziel ist bislang unbekannt. Gleiches gilt für Max Hermann, der auf 59 Spiele für den BSV kommt. Owen Bomke verabschiedet sich nach 23 Einsätzen und wird künftig Trainer der Frauenmannschaft des Walddörfer SV. Edward Pfister, der in neun Spielen für Bramfeld auflief, wechselt zum Barsbütteler SV. Lennart Mathis Kaiser bleibt dem Verein dagegen erhalten, rückt nach zwei Einsätzen für die erste Mannschaft aber in die eigene zweite Herren.