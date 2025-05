Bramer bringt dem SV Schlebusch drei Punkte

„Der Sieg geht insgesamt absolut in Ordnung. Allerdings haben wir in der Schlussphase auch die nötige Portion Glück gehabt“, berichtete der Coach und verwies auf zwei Großchancen der Gäste kurz vor dem Abpfiff. Einmal entschärfte Keeper Christoph Geschonneck, danach verfehlten die Wiehler den Schlebuscher Kasten knapp.

Das Tor des Tages fiel nach gut einer Stunde, nachdem Marco Bramer in der Sturmspitze glänzend freigespielt wurde und die Möglichkeit eiskalt verwandelte. Zuvor hatten die Gastgeber bereits einige gute Gelegenheiten, doch sowohl Mathias Janeczko als auch Sebastian Bamberg blieben vor dem gegnerischen Kasten glücklos. „Wir haben das Geschehen insgesamt diktiert und auch sehr lange in der Abwehr gut gestanden“, sagte Hilmer, der zudem ein Sonderlob für Murat Aydin übrig hatte. Der Mittelfeldspieler war in dem Heimspiel nahezu omnipräsent, immer anspielbar und auch mit guten Ideen im Spielaufbau unterwegs. So gewann das Schlebuscher Spiel an Sicherheit, hinzu kommt das gestiegene Selbstvertrauen nach den konstant guten Ergebnissen in diesem Jahr.

Keine Zeit, die Füße hochzulegen