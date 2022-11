Brakes Windmann verlängert vor dem Derby Bezirksliga: Es geht weiter mit dem Coach.

In der Bezirksliga steht mit dem Duell VfR Wellensiek gegen TuS Brake nur ein Bielefelder Derby auf dem Spielplan.

Wellensieks Trainer Ede Hertel freut sich auf den Vergleich. „Wir werden Brake bespielen und bekämpfen. Das hat zuletzt gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich immer gut funktioniert“, sagt er. Hertel hebt die positive Stimmung innerhalb seiner Mannschaft heraus, die sich auch in der Trainingswoche bemerkbar gemacht habe. „Wir sind heiß auf das Spiel, alle haben Bock. Ich denke, das wird ein sehr gutes Derby.“



Ähnlich sieht es Brakes Trainer Holm Windmann. „Wir bewegen uns wieder in die richtige Richtung“, sagt er. Neun Punkte steht sein Team hinter Spitzenreiter FSC Rheda. Momentan auf Platz drei. „Bis zur Winterpause möchten wir wieder auf den zweiten Platz.“ Dort steht aktuell Türkgücü Gütersloh. „Wir bleiben ruhig und locker, haben aber das klare Ziel, sechs Punkte aus den verbleibenden zwei Spielen zu holen“, gibt der TuS-Coach vor. Beide Male müssen die Braker auswärts ran. „Unser Problem liegt auf fremden Plätzen“, so Windmann, der auf die Niederlagen in Rheda, Wiedenbrück und bei Türkgücü verweist.