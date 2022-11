Braker Glück in Wellensiek Bezirksliga: Der VfR hat zunächst die klaren Chancen, nutzt sie aber nicht. rnder TuS Jöllenbeck ist gegen Spitzenreiter FSC Rheda ohne Chance und unterliegt 0:5.

VfL Oldentrup – SG Oesterweg 2:6 (1:4). Die Pleitenserie für den VfL Oldentrup geht weiter. Auch gegen die ebenfalls stark abstiegsbedrohte SG Oesterweg gab es für den VfL keine Punkte. Nach 28 Minuten führten die Gäste bereits 4:0, ehe Oldentrups Lukas Busse auf 1:4 verkürzen konnte (39.). Zu allem Überfluss sah der VfL dann noch eine Rote Karte (60.) und agierte in Unterzahl. Nachdem Oesterweg zwischenzeitlich auf 1:6 davongezogen war, traf Oldentrups Engin Can Temur noch zum 2:6 (70.). Der VfL bleibt also in der Hinrunde der Saison punktlos. Nächste Woche startet die Rückrunde, ehe es in die Winterpause geht.

TuS Jöllenbeck – FSC Rheda 0:5 (0:3). Jöllenbecks Trainer Lennard Warweg gab nach der Niederlage gegen den Ligaprimus zu: „Rheda war uns komplett überlegen und hat uns unsere Schwächen aufgezeigt. Das Ergebnis geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn es höher ausgefallen wäre.“ Nach 30 Minuten war die Partie eigentlich gelaufen, da führten die Gäste bereits 3:0 (3., 25., 30). Viele eigene Chancen kreierten die Jürmker nicht. „Unser Fokus liegt jetzt voll auf dem Spiel gegen Oesterweg am Freitag, da wollen und müssen wir nochmal drei Punkte holen“, fordert Warweg.

Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte Joel Hertel (38.). Der Braker Wohlann war es, der die Wellensieker mit einem Eigentor noch zum 2:3 heranbrachte (84.). „Wenn Sascha da nicht mit einem langen Bein hingegangen wäre, dann hätte der Wellensieker Stürmer das Tor gemacht“, wollte Windmann festgehalten wissen und machte seinem Kapitän keinen Vorwurf. Auch Wellensieks Hertel zog – mit Ausnahme des Ergebnisses – ein positives Fazit: „Ich hatte von Anfang an eigentlich ein gutes Gefühl, und meine Mannschaft hat es wirklich gut gemacht.“ Nach dem 2:3 machten die Campus-Kicker auf, so kam Brake durch Michael Zech noch zum vierten Tor (87.).



FC Türk Sport – FC Kaunitz II 2:1 (0:0). Türk Sports Trainer Ugur Pamuk musste zittern. Mit einem Lachen sagte er: „Aber eigentlich mehr wegen der Kälte.“ Später musste er aber doch zugeben, dass seine Mannschaft es mächtig spannend gemacht hatte. Durch einen Treffer von Mert Bozkurt gingen die Kupferhammer-Kicker in Führung (54.). „Danach hätten wir das Ergebnis auf 5:0 in die Höhe schrauben müssen“, so Pamuk. Sherif Alassane, Bozkurt, Tanju Dalgic und Liridon Redjepi hatten dicke Tormöglichkeiten, alle vergaben jedoch. Da war es nur gut, dass FC-Keeper Anil Sirin in der Zwischenzeit einen Kaunitzer Foulelfmeter gehalten hatte. „Den hält Anil wirklich sensationell“, lobte Pamuk. Die Gäste machten es dann aber doch noch spannend. Sie trafen zum 1:1 (85.). Türk Sports Deniz Can Baytemür sorgte für einen versöhnlichen Spielausgang mit seinem späten Siegtor (90.+4). „Nach dem 1:1 haben wir den Druck erhöht und uns wirklich spät für eine gute Leistung belohnt. Wir hatten gegen einen guten Gegner 70 Prozent Ballbesitz. Jetzt liegt unser Fokus komplett auf nächster Woche Sonntag und dem Spiel gegen den SC Hicret“, meinte Pamuk.



SW Sende – SC Hicret 1:3 (1:1). Hoch her ging’s in Sende. Die Gäste vom SC Hicret gewannen das Spiel durch Tore von Furkan Ars (13.), Ngagne Demba Seck (63.) und Memos Sözer (83.). Allerdings kassierten die Süd-Bielefelder auch drei Gelb-Rote Karten. Furkan Ars, Ngagne Demba Seck und Emre Peker sind damit für den Rückrundenauftakt beim FC Türk Sport gesperrt.



SC Bielefeld – Türkgücü Gütersloh 0:2 (0:0). SCBs Konstantin Westenhoff durfte in seinen letzten Spiel nochmal als Kapitän aufs Feld. „Das hat er sich verdient, er ist ein toller Typ“, sagte Trainer Hans Grundmann. Das Spiel an sich war schnell erzählt. „Hitzig war’s und man muss sagen, dass die Gütersloher mit ihrem Linksaußen Ali-Emre Cinar wirklich einen super Fußballer in ihren Reihen haben“, so Grundmann. Eben dieser Cinar erzielte auch die Führung für die Gäste (51.). In der Folge schwächte sich Türkgücü durch eine Rote Karte für Baris Colak selbst (63.), nachdem dieser SCBs Kutsal-Recep Bekmezci einen Ellbogenstoß verpasste. SCB konnte die Überzahl jedoch nicht nutzen: Marcel Palmowski und Sead Aganovic vergaben.