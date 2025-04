Brake will Antwort auf die Niederlage gegen Großenkneten finden

Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit – Brake gewann vor heimischer Kulisse problemlos mit 5:0. Obenstrohe ist derzeit allerdings gut drauf und ist seit drei Spielen ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende gab es ein 1:1 gegen den FC Hude, zuvor siegte man gegen Tur Abdin Delmenhorst und konnte sogar beim Spitzenteam WSC FRISIA einen Punkt mit in die Heimat nehmen. Dass es also gegen vermeintlich überlegende Gegner klappen kann, zeigte der TuS in den letzten Wochen. Mit dem SV Brake reist nun aber natürlich ein Gegner an, der in dieser Saison der größte Favorit auf den Titel ist und nicht ohne Grund am Platz an der Sonne steht. Beindruckende 111 Tore konnte der Tabellenführer bisher erzielen, mit Abstand Ligabestwert. Zu erwähnen ist auch, dass die jüngste Niederlage in Großenkneten nach zuvor wahnsinnigen 17 ungeschlagenen Spielen passierte, davon 16 Siege. Der TuS Obenstrohe braucht also ohne Frage einen besonderen Tag, um dem SV Brake die dritte Saisonniederlage zuzufügen.

Anpfiff ist am Mittwochabend um 19:00 Uhr in Obenstrohe.