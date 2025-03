So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

Tabellenführer SV Brake (57 Punkte) reist als klarer Favorit zum Tabellenachten SV Tur Abdin Delmenhorst (29 Punkte). Brake präsentiert sich in dieser Saison nahezu unschlagbar (19 Siege, 1 Niederlage) und wird seine Dominanz erneut unter Beweis stellen wollen. Für Delmenhorst wird es darum gehen, die Defensive zu stabilisieren und die Räume eng zu halten. Alles andere als ein Auswärtssieg des Spitzenreiters wäre eine Überraschung.

So., 23.03.2025, 14:00 Uhr

GVO Oldenburg (39 Punkte) und FC Hude (39 Punkte) treffen sich zum Duell der Tabellennachbarn. Beide Teams haben sich in dieser Saison in der oberen Tabellenhälfte etabliert und können mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Hude überzeugt mit einer starken Offensive (72 Tore), während GVO eine stabile Defensive aufweist. Eine umkämpfte Begegnung ist zu erwarten.