Brake und TVD setzen Startschuss ins Jahr 2026! Spitzenspiel in Melle

Vier Spiele zum Jahresauftakt

Endlich wieder Pflichtspiele. Nach langer Vorbereitung, in der das Wetter für einige Teams einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, geht es am morgigen Freitag wieder mit der Landesliga Weser-Ems weiter. Auch wenn das Spiel zwischen Voxtrup und Eintracht Nordhorn schon abgesagt wurde, stehen vier Duelle an..

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
15:00live

Melle und Bevern treffen sich zum Spitzenspiel. Platz sechs gegen Platz vier, wobei die Gäste vier Punkte Abstand haben und sogar noch ein Spiel in der Hinterhand. Die letzten sieben direkten Duelle in Melle konnte Bevern nicht gewinnen, doch mit einem Sieg würden die Gäste vorübergehend mit de Tabellenspitze gleichziehen.

Morgen, 20:00 Uhr
SV Brake
SV BrakeSV Brake
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
20:00live

Am Freitag empfängt Brake den TV Dinklage zum Nachholspiel vom 13. Spieltag. Von 2014-2019 stand man sich sechs Mal gegenüber, wobei Dinklage nur ein Remis holte und ansonsten alle Spiele verlor. Daheim ist der Aufsteiger Brake auf dem letzten Platz der Liga. Dinklage hat auswärts die beste Defensive von allen Teams, aber holte auch nur zwei Siege.

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
14:00

In Esens kommt es zum Kellerduell zweier Tabellennachbarn. Esens hat zwei Punkte Vorsprung, aber auch drei Spiele mehr absolviert. Für beide Teams wäre ein Dreier enorm wichtig, doch vor dem Jahreswechsel waren beide Teams für lange Zeit sieglos. Das Hinspiel gewann Vechta mit 2:0.

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
15:00

Zu guter Letzt trifft Firrel auf Garrel. Platz zwölf gegen Platz fünf, wobei Garrel auswärts nur auf dem neunten Platz steht. Das Hinspiel gewannen die Gäste mit 4:2 und mit einem Sieg würde auch Garrel mit der Tabellenspitze punktgleich ziehen. Vor dem Jahreswechsel blieb der Titelkandidat zwei Spiele in Serie sieglos. Das soll sich am Sonntag ändern.