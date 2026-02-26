Brake und TVD setzen Startschuss ins Jahr 2026! Spitzenspiel in Melle

– Foto: H.Hartmann - nordBlick24

Endlich wieder Pflichtspiele. Nach langer Vorbereitung, in der das Wetter für einige Teams einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, geht es am morgigen Freitag wieder mit der Landesliga Weser-Ems weiter. Auch wenn das Spiel zwischen Voxtrup und Eintracht Nordhorn schon abgesagt wurde, stehen vier Duelle an..

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr SC Melle 03 SC Melle 03 SV Bevern SV Bevern 15:00 live PUSH

Melle und Bevern treffen sich zum Spitzenspiel. Platz sechs gegen Platz vier, wobei die Gäste vier Punkte Abstand haben und sogar noch ein Spiel in der Hinterhand. Die letzten sieben direkten Duelle in Melle konnte Bevern nicht gewinnen, doch mit einem Sieg würden die Gäste vorübergehend mit de Tabellenspitze gleichziehen.

Morgen, 20:00 Uhr SV Brake SV Brake TV Dinklage TV Dinklage 20:00 live PUSH

Am Freitag empfängt Brake den TV Dinklage zum Nachholspiel vom 13. Spieltag. Von 2014-2019 stand man sich sechs Mal gegenüber, wobei Dinklage nur ein Remis holte und ansonsten alle Spiele verlor. Daheim ist der Aufsteiger Brake auf dem letzten Platz der Liga. Dinklage hat auswärts die beste Defensive von allen Teams, aber holte auch nur zwei Siege.

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr TuS Esens TuS Esens SC SF Niedersachsen Vechta SFN Vechta 14:00 PUSH

In Esens kommt es zum Kellerduell zweier Tabellennachbarn. Esens hat zwei Punkte Vorsprung, aber auch drei Spiele mehr absolviert. Für beide Teams wäre ein Dreier enorm wichtig, doch vor dem Jahreswechsel waren beide Teams für lange Zeit sieglos. Das Hinspiel gewann Vechta mit 2:0.