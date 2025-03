Im Nachholspiel des zwölften Spieltages setzten sich die Gastgeber mit 3:1 durch und springt auf Platz acht, nur noch zwei Punkte hinter den Gäste aus Delmenhorst. Dabei begann die Partie zunächst mit einem Schock für Heidmühlen. Nach vierzehn Spielminuten brachte Patrick Schulz die Delmenhorster in Führung. Kurz vor der Halbzeit schafften die Hausherren allerdings noch den Ausgleich durch Kemaluddin Gruda, auf den in der 65. Minute das 2:1 durch den eingewechselten Claas Roschke folgte. Justin Wollmer erzielte dann sogar noch das 3:1 und bescherte damit den Heimsieg für Heidmühlen.

Stenum wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt souverän mit 3:0 beim Tabellen-Vorletzten FC FW Zetel. Drei frühe Tore durch Bastian Morche, Tom Geerken und Thade Hein entschieden die Partie frühzeitig und so fielen die einzigen drei Tore des Tages bereits in den ersten neunzehn Spielminuten. Aufgrund des Ausfalles der Partie von WSC FRISIA - BW Bümmerstede, rückt Stenum nun zwischenzeitlich bis auf zwei Punkte an FRISIA ran.