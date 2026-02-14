Brake überzeugt im ersten Testspiel!

– Foto: nordBlick24 (H. Hartmann)

Der SV Brake startete mit einem überragenden 6:1-Sieg in die Wintervorbereitung und damit in die Testspiel-Saison. Bereits am morgigen Sonntag hat der Landesliga-Dreizehnte die Chance, nachzulegen..

Gegen den Bezirksligisten aus Nordenham gewann der Landesliga-Aufsteiger mit 6:1. Die Treffer erzielten Dennis Wego (2x), Miklas Kunst, Jan Speer und Ilhan Tayser. Das sechste Tor fiel per Eigentor. Damit konnte man gegen den Tabellen-Achten der Bezirksliga ein Ausrufezeichen setzen und zeigen, dass man zurecht in der Landesliga spielt.

Bereits am morgigen Sonntag steht direkt das nächste Duell an. Dann geht es gegen den nächsten Bezirksligisten mit VfL Oldenburg II. Wiederum eine Woche später steht dann das Duell gegen den ambitionierten Landesligisten, BW Bornreihe, aus dem Kreis Osterholz im Bezirk Lüneburg an.