– Foto: nordBlick24 (H.Hartmann9

Die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 ist mit einem torreichen ersten Spieltag gestartet. Gleich mehrere Mannschaften feierten deutliche Siege und sorgten früh für klare Verhältnisse in der Tabelle. Besonders der TV Jahn Delmenhorst, der Heidmühler FC und der SV Brake überzeugten mit offensiver Durchschlagskraft.

Der TSV Großenkneten feierte einen knappen Heimsieg gegen den FC Rastede. In einer ausgeglichenen Partie behielten die Gastgeber mit 2:1 die Oberhand und sammelten die ersten drei Punkte der Saison. Rastede zeigte eine ordentliche Leistung, musste sich zum Auftakt aber geschlagen geben.

Der TV Jahn Delmenhorst sorgte für das deutlichste Ergebnis des ersten Spieltags. Mit einem 6:1-Erfolg gegen den FC FW Zetel unterstrich der Aufstiegsaspirant direkt seine Ambitionen. Zetel konnte dem Offensivdruck der Gastgeber nur wenig entgegensetzen und musste eine hohe Niederlage einstecken.

Der SV Tur Abdin Delmenhorst ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Gegen den TuS Obenstrohe setzte sich die Mannschaft mit 4:1 durch und feierte einen überzeugenden Auftakterfolg. Die Gastgeber legten damit früh den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit, während Obenstrohe ohne Punkte in die Saison startete.

Der FC Hude hat sich zum Auftakt drei Punkte beim GVO Oldenburg gesichert. Nach einer konzentrierten Vorstellung setzten sich die Gäste mit 3:1 durch und belohnten sich für ihre Offensivleistung. GVO konnte zwar den eigenen Treffer erzielen, musste sich am Ende aber dem effektiveren Gegner geschlagen geben.

Der Heidmühler FC erwischte einen Traumstart und setzte mit einem deutlichen Heimsieg ein erstes Ausrufezeichen. Gegen den Aufsteiger TuS Petersfehn gewann die Mannschaft mit 5:0 und überzeugte dabei vor allem in der Offensive. Petersfehn erwischte hingegen einen schwierigen Start und musste eine klare Niederlage hinnehmen.

Auch die zweite Mannschaft des VfL Oldenburg erwischte einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen den 1. FC Nordenham setzte sich die Elf mit 4:1 durch und zeigte sich vor dem Tor äußerst effektiv. Nordenham konnte den frühen Rückstand nicht mehr drehen und wartet nach dem ersten Spieltag auf die ersten Punkte.