Brake springt über den Strich, Papenburg verliert Anschluss

– Foto: nordBlick24 (Holger Hartmann)

Der 24. Spieltag startete direkt mit einem Spitzenspiel in Nordhorn. Am Sonntag kam es dann zum Derby in Dinklage, wobei Titelkandidat Mühlen den besseren Ausgang fand. Im Abstiegskampf gab es einiges an Bewegung. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Esens sicherte sich in letzter Minute den Heimsieg. Daniil Osadets brachte die Gastgeber in Führung (38.), ehe Awrdekhan Kheder ausglich (76.). In der Nachspielzeit traf Hauke-Jan Bents zum umjubelten 2:1 (90.+6). Esens gewann zum vierten Mal in den vergangenen fünf Partien und sieht realistische Chancen für einen Klassenerhalt.

Nordhorn gewann verdient mit 3:0. Nach zwei Treffern von Kamaljit Singh vor der Pause sorgte Tom Hopp im zweiten Durchgang für die Entscheidung. Damit verteidigten die Hausherren bereits am Freitag die Tabellenführung und bleiben auch im zwölften Spiel in Serie unbesiegt. Zudem war es der fünfte Sieg in Serie.

In einer unterhaltsamen Partie setzte sich Lohne II durch. Sören Smitz (5., 24.) und Lukas Bothe (54., 61.) trafen doppelt für die Hausherren, während Schüttorf durch Denis Salkovic (12.) und Jesko Bühring (49., Foulelfmeter) zwischenzeitlich ausgleichen konnte. Lohne gewann zum zweiten Mal in Serie und geht einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Brake präsentierte sich auswärts effizient. Dennis Wego schnürte einen Doppelpack (35., 45.+2), ehe Jannes Vehrenkamp (65.) den klaren Auswärtssieg perfekt machte. Brake gewann damit das vierte Spiel in Serie und sprang über den Strich. Außerdem revanchierte sich der Aufsteiger für die 1:3-Hinspielniederlage.

Ein früher Doppelschlag von Kyle Mason Gee (4., 20.) brachte Eintracht Nordhorn auf Kurs. Nach dem Anschluss durch Jan Lehmkuhl-Hübner (50.) stellte Gee mit seinem dritten Treffer (53.) den alten Abstand wieder her. Melle verlor nun zum fünften Mal in Serie und zum achten Mal in den vergangenen zehn Partien.

Bevern erwischte einen guten Start und ging früh durch Lasse Härtel (10.) und Steven Bentka (28.) in Führung. Zwar verkürzte Oussama Marmouk (29.), doch zwei Platzverweise für Firrel schwächten die Gäste entscheidend. Finn Nolting sorgte spät für die Entscheidung (80.). Nach dem spektakulären 7:4 im Hinspiel fielen nun zwar weniger Tore, dennoch wurde den Zuschauern einiges geboten.

Garrel ließ keine Zweifel aufkommen und führte bereits früh durch Julian Dwertmann (3.) und Gerrit Ideler (11.). In Überzahl – nach einer Roten Karte gegen Voxtrup – erhöhten Jan Ostendorf (55.) und Fin Tiedeken (85.) zum deutlichen 4:0. Garrel bleibt punktgleich mit Vorwärts Nordhorn auf dem zweiten Platz.