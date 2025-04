Brake siegt im Topspiel: “Spannendes und schnelles Spiel“

TuS Brake (in blau) gewinnt das Topspiel beim TuS Tengern mit 2:0 und bleibt vorerst Tabellenführer – Foto: Hageböke

Bezirksliga Staffel 1 Westfalen - 24. Spieltag - Während die Top-Teams souverän punkten, spitzt sich der Abstiegskampf zu. Brake verteidigt die Tabellenspitze mit einem reifen Auftritt, auch Stift Quernheim und Lübbecke liefern ab. Im Keller wird die Luft für Bruchmühlen, Dielingen und Jöllenbeck immer dünner.

TuS Tengern – TuS Brake 0:2

TuS Brake setzte sich im Auswärtsspiel gegen TuS Tengern mit 2:0 durch. Chukwuma Agwunedu erzielte bereits in der 12. Spielminute das erste Tor, das den Gästen die frühe Führung sicherte. Tengern versuchte zwar, ins Spiel zu finden, doch Brake verteidigte geschickt und erzielte in der 74. Minute durch Michael Zech das entscheidende 2:0.



Korte: “Präzision im letzten Drittel hat gefehlt“

TuS Tengerns Trainer Jannik Korte war nach der Niederlage enttäuscht, jedoch mit der Leistung seiner Mannschaft insgesamt zufrieden: „Es war ein klassisches Unentschieden-Spiel. Wir hatten ab der 25. Minute deutlich mehr vom Spiel, aber es hat an der Präzision im letzten Drittel gefehlt. Insgesamt können wir mit unserer Leistung zufrieden sein, auch wenn wir mehr aus den Chancen hätten machen können.“



Kuuse: “Es war ein spannendes und schnelles Spiel“ Für TuS Brake, der weiterhin Spitzenreiter bleibt, war es ein verdienter Sieg, aber auch ein hart erarbeiteter. Matti Kuuse, der sportliche Leiter von TuS Brake, äußerte sich zuversichtlich: „Es war ein hart erkämpfter Sieg auf einem schwer bespielbaren Rasenplatz. Die frühe Führung war wichtig, und in der zweiten Halbzeit hatten wir einige gute Kontermöglichkeiten, um das Spiel früher zu entscheiden. Das 2:0 durch Micky Zech war ein super Tor und rundete die Leistung ab. Für die Zuschauer war es ein spannendes und schnelles Spiel.“

Dank des Sieges bleibt Brake Tabellenführer, während Tengern auf Platz 4 bleibt, aber mit zehn Punkten Rückstand auf Platz 2.





SV Eidinghausen-Werste – BV Stift Quernheim 0:1



Nach einem Platzverweis für Emre Amil (45.) musste Eidinghausen die zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten. Stift Quernheim nutzte die Überzahl direkt nach der Pause: Marvin Babienek traf in der 46. Minute zum Sieg. Die Hausherren kamen trotz viel Einsatz nicht mehr entscheidend vor das Tor. Der Tabellenzweite bleibt dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen. Und kann durch ein weniger absolviertes Spiel, noch vorbeiziehen.







FC Lübbecke – TuS Dielingen 4:0

FC Lübbecke hat sich im Heimspiel klar mit 4:0 gegen TuS Dielingen durchgesetzt. Walat Houra erzielte bereits in der 21. Spielminute die Führung für Lübbecke, ehe Sven Redetzky in der 33. Minute auf 2:0 erhöhte. Auch nach der Pause ließ die Heimmannschaft nicht nach: Jeger Ghanem (68.) und Felix Dahm (87.) sorgten für den 4:0-Endstand und damit für eine deutliche Demonstration der Lübbecker Dominanz.



Mühlenweg: “Haben heute nichts anbrennen lassen“ Lübbeckes Trainer Nils Mühlenweg zeigte sich nach dem souveränen Sieg zufrieden und lobte die Ruhe seiner Mannschaft: „Es war ein sehr, sehr souveräner Sieg. Wir haben das sehr gut runtergespielt und sind relativ früh mit 2:0 in Führung gegangen. Das Spiel war zwar nicht hochklassig, aber wir haben es sehr ruhig und kontrolliert durchgeführt. Im Gegensatz zum Hinspiel, als wir dort noch zittern mussten, haben wir heute nichts anbrennen lassen.“ Mühlenweg weiter: „Das 4:0 ist absolut verdient, und wir haben jetzt von den letzten fünf Spielen viermal zu Null gewonnen. Das zeigt, dass wir unaufgeregt spielen können und eine sehr gute Kontrolle über das Spiel haben. Besonders beeindruckend war, wie die Mannschaft nach der 2:0-Führung ruhig geblieben ist und das Spiel einfach runtergespielt hat, um mit den weiteren Toren auf 4:0 zu stellen. Es war ein perfektes Beispiel für den Teamgeist und die Effizienz unserer Mannschaft.“ Mit dem klaren Sieg festigt FC Lübbecke den dritten Tabellenplatz, während TuS Dielingen weiterhin im Tabellenkeller steckt.







TuS Grün-Weiß Pödinghausen – TuS Jöllenbeck 1897 4:1



Ein Eigentor von Bekteshi (11.) brachte Pödinghausen in Führung, Vitali Miller erhöhte kurz nach der Pause (47.). Bergmann (58.) und Dusinovic (62.) machten alles klar, ehe Marcel Krawczyk in der 69. Minute Ergebniskosmetik betrieb. Pödinghausen liegt nun auf Rang zehn, Jöllenbeck bleibt abgeschlagen Letzter, mit elf Punkten Abstand auf das rettende Ufer.







SV Oetinghausen – FSC Eisbergen 0:2



Lukas Wehage brachte Eisbergen in der 39. Minute in Führung und belohnte die Gäste für eine stabile Vorstellung. Oetinghausen drückte nach der Pause, doch Steinmann entschied das Spiel spät in der 89. Minute. Eisbergen verbleibt weiter auf Platz 6, Oetinghausen verbleibt im Tabellenmittelfeld.







SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum – SC Vlotho 0:2



Ein früher Foulelfmeter von Niklas Bobe in der 9. Minute stellte die Weichen für Vlotho. Herringhausen fand offensiv kaum Lösungen, Jonas Kohlmeier traf in der Nachspielzeit (90.+3) zur Entscheidung. Vlotho sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf, Herringhausen verliert im Rennen um Platz vier an Boden.







TuS Bruchmühlen – VfL Viktoria Mennighüffen 2:4



Burak Bostanci traf in der 21. Minute zur Führung für die Gäste, ehe Mohamed Ali per Elfmeter ausglich (31.) und Bruchmühlen in Minute 59 sogar in Führung brachte. Doch Mennighüffen schlug eiskalt zurück: Marius Wellpott (66./83.) und erneut Bostanci (73.) drehten die Partie. Bruchmühlen rutscht weiter ab, Mennighüffen verschafft sich Luft im Tabellenkeller.