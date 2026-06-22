Brake setzt auf Kontinuität: Lahrmann und Faulhaber bleiben

– Foto: Wesermarschsport (H. Hartmann)

Nach dem Abstieg aus der Landesliga Weser-Ems stellt der SV Brake die Weichen für die kommende Saison in der Bezirksliga und kann dabei auf bewährte Kräfte im Umfeld der ersten Mannschaft bauen. Torwarttrainer Patrick Lahrmann und Betreuer Luca Faulhaber werden dem Verein auch weiterhin erhalten bleiben.

Mit Patrick Lahrmann setzt der SV Brake auf ein echtes Vereinsurgestein. Der ehemalige Torhüter der ersten Mannschaft bringt seine Erfahrung und seine enge Verbundenheit zum Verein seit Jahren in die tägliche Arbeit ein und wird auch künftig für die Ausbildung und Betreuung der Schlussmänner verantwortlich sein.

Ebenfalls an Bord bleibt Luca Faulhaber. Der Betreuer war im Laufe der vergangenen Saison zur ersten Mannschaft gestoßen und etablierte sich schnell als engagierte und verlässliche Unterstützung im Team hinter dem Team. Entsprechend groß ist die Freude beim Verein, dass Faulhaber seine Aufgabe auch in Zukunft fortführen wird.