Großenkneten setzt seine starke Rückrunde fort und feierte mit dem 3:1-Auswärtssieg bei Rastede den bereits 15. Saisonsieg. Damit rückt das Team auf Rang sieben vor und bleibt in Schlagdistanz zur oberen Tabellenhälfte. Rastede hingegen kassierte die 14. Saisonniederlage, hat mit 32 Punkten aber dennoch den sicheren Klassenerhalt. Die Gäste zeigten sich kaltschnäuziger und nutzten die defensiven Schwächen der Heimelf konsequent aus.

In einem torreichen Kellerduell konnte Zetel den vierten Sieg in Folge einfahren. Mit dem knappen 3:2-Erfolg gegen Ohmstede schöpft der Tabellenvorletzte wieder etwas Hoffnung, auch wenn der Rückstand auf das rettende Ufer weiter groß bleibt. Ohmstede verpasst dagegen eine große Chance, sich etwas Luft zu verschaffen, und bleibt mit 20 Punkten auf dem vierzehnten Platz. Beide Teams lieferten sich ein intensives Spiel, das am Ende den Gastgebern die größere Moral bescheinigte.