Die Bezirksliga Weser-Ems geht in den 22. Spieltag. Während der SV Brake mit großem Vorsprung an der Tabellenspitze steht und gegen Oldenburg den Abstand auf die Verfolger vergrößern will, kämpfen mehrere Teams um die verbleibenden Plätze und gegen den Abstieg. Der kommende Spieltag könnte bereits vorentscheidende Tendenzen setzen.