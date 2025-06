Brake krönt starke Saison mit Aufstieg

VfL Oldenburg II (7./49 Punkte) – GVO Oldenburg (3./67 Punkte) 2:5 Der VfL Oldenburg II startete stark, doch GVO Oldenburg drehte die Partie nach einem 1:2-Pausenrückstand dank eines Doppelpacks von Eike-Tjark Schmidt binnen fünf Minuten. Besonders in der zweiten Halbzeit war der Tabellen­dritte überlegen und ließ dem Gegner kaum noch Raum. Mit dem fünften Treffer durch Julian Baarts unterstrich GVO seine Offensivkraft (109 Saisontore). Für den VfL endet die Saison mit drei Niederlagen in Serie.

SV Tur Abdin Delmenhorst (9./40 Punkte) – VfL Stenum (4./56 Punkte) 5:3

In einer spektakulären Schlussphase setzte sich Tur Abdin in einem torreichen Spiel durch. Drei Treffer fielen in den letzten zehn Minuten, darunter ein sehenswerter Schlusspunkt von Yasin Gök in der Nachspielzeit. Stenum hatte mehrfach ausgeglichen, doch defensiv nicht die nötige Stabilität. Die Gäste verlieren nach zuvor drei Siegen wieder einmal auswärts.

SV Tur Abdin Delmenhorst: Lukas Schröder, Michael Sen, Yasin Gök, Justin Hager, Patrick Schulz (69. Ninos Yousef), Dennis Thüroff (30. Thomas Karli), Manuel Celik (53. Hajar Isso), Basel Yussef, Can-Dennis Blümel, Houssein Hazimeh (79. Jonas Artan), Johannes Artan (69. Atila Gürses) - Trainer: Christopher Demir

VfL Stenum: Maik Panzram, Fynn Dohrmann (69. Waldemar Kelm), Maximilian Klatte (46. Lennart Osterloh), Simon Kösters, Luca Porcelli (46. Paul Fuhrken), Silas-Bent Dohrmann, Niklas Reckler (46. Christian Kohlhaupt), Thade Hein, Nils Meinken, Tom Geerken, Luca Liske - Trainer: Lars Möhlenbrock

Schiedsrichter: Luca Sperlich

Tore: 1:0 Patrick Schulz (29.), 1:1 Lennart Osterloh (48.), 2:1 Thomas Karli (77.), 2:2 Nils Meinken (79.), 3:2 Hajar Isso (80.), 3:3 Thade Hein (85.), 4:3 Thomas Karli (90.+1), 5:3 Yasin Gök (90.+2)

