Brake gewinnt direktes Duell, Spitzenteams im Gleichschritt

– Foto: Holger Hartmann

Der 28. Spieltag ist absolviert und im Titelrennen herrscht Stillstand, nachdem alle Meisterkandidaten ihre Hausaufgaben gemacht haben. Im Keller feierte der SV Brake einen enorm wichtigen Sieg. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende in der Übersicht..

Zwischen Blau-Weiß Papenburg und dem VfL Oldenburg fielen keine Tore. Beide Mannschaften trennten sich nach 90 Minuten torlos. Bereits früh musste Papenburg wechseln, nachdem Paul Marx verletzungsbedingt ausgewechselt wurde und Ole Marx ins Spiel kam (8.). Nachdem das Hinspiel 5:4 endete, sahen die Zuschauer nun keine Treffer.

Der SV Bevern gewann ein turbulentes Auswärtsspiel bei Eintracht Nordhorn mit 4:2. Jan Kalvelage (24.) und Lasse Härtel (33.) sorgten zunächst für eine Zwei-Tore-Führung der Gäste. Harold Hanson verkürzte kurz vor der Pause auf 1:2 (45.+1), ehe Leon Kugland direkt nach Wiederbeginn den Ausgleich erzielte (47.). In der Schlussphase schlug Bevern aber nochmals zurück: Lias Burke traf in der 87. Minute zum 3:2, bevor Dzejlan Fejzic kurz darauf den Endstand markierte (89.). Bevern wahrt die Minimalchance auf den Titel.

Der SV Brake setzte sich beim TV Dinklage klar mit 3:0 durch. Dennis Wego brachte die Gäste in der 33. Minute in Führung und schnürte später mit seinem zweiten Treffer den Doppelpack (80.). In der Nachspielzeit erhöhte Mattes Oltmanns auf 3:0 (90.+5). Kurz zuvor hatte Brake nach einer Roten Karte gegen Miklas Kunst die Partie in Unterzahl beendet (86.). Brake gewann auch das zweite Saisonspiel gegen den TVD und kletterte an Dinklage vorbei.

Vorwärts Nordhorn gewann das Heimspiel gegen den SC Melle 03 mit 3:1. Lucas Völkerink traf bereits in der 4. Minute zur Führung, ehe Sunwinder Singh per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte (29.). Kurz vor der Pause stellte Levin Heidrich auf 3:0 (45.+1). Den Gästen gelang durch Dennis Greiff in der Schlussphase nur noch der Anschlusstreffer zum 1:3-Endstand (88.). Damit wiederholte sich das Hinspielergebnis und die Hausherren bleiben an der Tabellenspitze.

Der BV Garrel hat sich beim TuS Esens mit 4:2 durchgesetzt. Fin Tiedeken brachte die Gäste früh in Führung (6.), ehe Justin Dombrovski kurz vor der Pause zum 1:1 ausglich (45.+1). Nach dem Seitenwechsel traf Julian Dwertmann zum 2:1 für Garrel (58.), doch Jan Sabath stellte nur drei Minuten später erneut auf Gleichstand (61.). Gerrit Ideler brachte Garrel in der 68. Minute wieder in Führung, bevor Philipp Iwo in der Nachspielzeit den Endstand erzielte (90.+3). Während Garrel zwei Punkte hinter der Spitze bleibt, muss Esens sich mit der Bezirksliga anfreunden.