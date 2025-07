Brake bedient sich in der Bremen-Liga und schließt Kaderplanungen ab

Für die Innenverteidigung konnte Parsad Ghaderi gewonnen werden. Der 24-Jährige durchlief die Jugendabteilung in Eisleben in Sachsen-Anhalt und fand seitdem seine sportliche Heimat in Bremen und der Region. 2020 zog es den Verteidiger zum VfL Bremen in die Landesliga, wo er insgesamt elf Mal auf dem Platz stand.

In der Saison 22/23 war Ghaderi für Komet Pennigbüttel auf dem Feld und sammelte zwölf Einsätze in der Bezirksliga Lüneburg, doch dabei beließ es der 24-Jährige aus und wechselte 2024 dann zurück in die Stadt Bremen, hoch in die Bremen-Liga zum Blumenthaler SV. Beim aufstrebenden Bremer Verein kam Ghaderi allerdings nur auf zwei Einsätze und suchte zu Beginn der abgelaufenen Saison eine neue Herausforderung beim TS Woltmershausen.