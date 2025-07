Braha sagt Mellingen Ade – Comeback bei Grün-Weiß Stadtroda

Das kurze Gastspiel ist vorbei. Nach einem Jahr in Mellingen geht es für Samuell Braha zurück zum SV Grün-Weiß Stadtroda. Dort will er den nächsten Anlauf wagen und sich in einer etablierten Landesklasse-Mannschaft durchbeißen. Wir danken dir für deinen Einsatz und deine Leidenschaft in der vergangenen Spielzeit. Deine Athletik und dein unermüdlicher Einsatz wird uns fehlen, dir aber hoffentlich bei deiner alten bzw. neuen Herausforderung helfen. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft! 💙💛