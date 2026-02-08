Brackenheim krönt sich im Finale: VfL gewinnt den Stadtpokal Dürrenzimmern verliert – 3:2 im Endspiel nach starkem Turnierlauf von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic/Veranstalter

Der Brackenheimer Stadtpokal hat am zweiten Turniertag seine Entscheidung gefunden – und sie fiel mit maximaler Dramatik. Der VfL Brackenheim setzte sich im Finale mit 3:2 gegen den bis dahin makellosen TGV Dürrenzimmern durch und sicherte sich damit den Turniersieg. Es war ein Endspiel, das den gesamten Charakter dieses Stadtpokals in 60 Minuten bündelte: Kampf, Tempo, Stolz – und die spürbare Bedeutung eines Titels, der weit über ein gewöhnliches Vorbereitungsturnier hinausgeht. Zuvor hatte sich Brackenheim in der Gruppe A mit einem 2:2 gegen den TSV Botenheim den Gruppensieg gesichert. In der Gruppe B gewann die SGM NordHeimHausen ihr letztes Spiel gegen die Sportfreunde Stockheim mit 3:0 nach Wertung. Doch der Tag gehörte am Ende dem VfL, der den Pokal auf eigenem Kunstrasen gewann.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen.



Ein Finaltag mit spürbarer Spannung auf dem Kunstrasen

Schon am Morgen lag über dem Brackenheimer Kunstrasenplatz diese besondere Atmosphäre, die nur Turniertage erzeugen können. Der Stadtpokal, der in diesem Jahr mit neuem Modus und klarer Struktur gespielt wurde, ging in seine entscheidende Phase. Jede Minute zählte, jedes Tor hatte Gewicht. Die Tabellen waren eng, die Ausgangslagen klar: In Gruppe A musste Brackenheim liefern, in der Gruppe B ging es um einen versöhnlichen Abschluss. Und über allem stand die Frage, ob der TGV Dürrenzimmern seine beeindruckende Serie fortsetzen würde oder ob der Stadtpokal doch noch eine Wendung bereithält.

Gruppe A: Brackenheim und Botenheim liefern ein offenes Duell

In der Gruppe A zum entscheidenden Spiel zwischen dem VfL Brackenheim und dem TSV Botenheim. Die Partie endete 2:2 – ein Ergebnis, das den Turniercharakter perfekt widerspiegelte. Brackenheim bestätigte damit seine Stabilität aus dem ersten Turniertag und schloss die Gruppenphase mit vier Punkten sowie einem Torverhältnis von 5:3 ab. Der TSV Botenheim, der am ersten Tag noch ohne Erfolgserlebnis geblieben war, zeigte Moral und holte seinen ersten Punkt. Mit 2:3 Toren und einem Zähler blieb für den Gastgeber des Turniers jedoch nur der dritte Gruppenplatz. Die SGM Meimsheim/Brackenheim wurde mit drei Punkten Zweiter, obwohl sie am heutigen Sonntag spielfrei war – ein weiteres Zeichen dafür, wie eng und unerbittlich dieser Modus ist. Gruppe B: NordHeimHausen beendet das Turnier mit einem Wertungssieg

In der Gruppe B stand das letzte Gruppenspiel zwischen den Sportfreunden Stockheim und der SGM NordHeimHausen an. Die Partie wurde mit 3:0 für NordHeimHausen gewertet. Damit sicherte sich die SGM den zweiten Platz in der Gruppe und schloss mit drei Punkten sowie 3:1 Toren ab. Für Stockheim blieb ein bitteres Turnier: kein Punkt, kein Tor, zwölf Gegentreffer. Der TGV Dürrenzimmern hingegen blieb trotz spielfreiem Sonntag in der Gruppenphase unangefochten Erster der Gruppe B – mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 10:0. Eine Bilanz, die wie eine Ansage wirkte.