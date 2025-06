Bracher unterbrach für die Relegation sogar den Urlaub: „Der wird bei uns am Platz begraben“

Die SpVgg Haidhausen startet nach der verlorenen Relegation in der neuen Saison einen weiteren Anlauf, um in die Bezirksliga zurückzukehren.

Haidhausen – Bis zur 70. Minute war die SpVgg 1906 Haidhausen im Rückspiel der 2. Runde der Bezirksliga-Relegation beim SVA Palzing auf Kurs Aufstieg. Dann schlugen die Hausherren doppelt zu – und schnappten sich das letzte Ticket zur Bezirksliga für die kommende Saison . Durch die Niederlage scheiterte die SpVgg bereits im zweiten Jahr in Folge in der Bezirksliga-Relegation, im letzten Jahr noch als Bezirksligist. Entsprechend ist die Laune bei den Verantwortlichen von Haidhausen. „Ich habe keine Lust mehr auf Relegation, wenn ich ehrlich bin“, sagte Sportdirekor Giuseppe Scialdone im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern.

Vor knapp 1.000 Zuschauern fehlten der SpVgg in der diesjährigen Relegation „drei bis vier Stammspieler“, die sich bereits in den Urlaub verabschiedeten. Dabei musste Trainer Luka Coporda die Bank sogar mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen. „Aber das ist der Amateursport. Du kannst es nicht verlangen, dass die Spieler Urlaub abbrechen oder verschieben“, weiß auch Scialdone: „Das muss man so hinnehmen.“

Die Niederlage in Palzing war schließlich entscheidend, den Aufstieg habe die SpVgg sicher „nicht im letzten Spiel hergegeben.“ Dabei entstand am Rande der zwei Relegationsspiele auch eine kuriose Geschichte um Scialdone und Sebastian Bracher, die am Nachmittag des Hinspiels aus dem Urlaub aus Venedig zurückflogen. Direkt nach der Partie am Abend ging es dann wieder zurück. „Der Bracher macht halt sowas. Der wäre wahrscheinlich auch aus den USA zurückgeflogen“, erklärte Scialdone und scherzte: „Der wird bei uns am Platz begraben.“