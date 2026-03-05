Brachelen verliert Trainer: Fäuster geht im Sommer SVB-Coach sucht neue Herausforderung – Verein kämpft um Anschluss. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 07:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volker Palmen

Der SV Brachelen muss sich zur kommenden Saison neu aufstellen. Trainer Danny Fäuster wird den Verein nach dreieinhalb Jahren verlassen – mitten in einer Spielzeit, in der die Mannschaft in der Spitzengruppe der Kreisliga A steht.

Der SV Brachelen muss sich zur kommenden Saison einen neuen Trainer suchen. Wie der Verein in einer Mitteilung über Instagram bekanntgab, werden Cheftrainer Danny Fäuster und der Klub nach dem Ende der laufenden Spielzeit getrennte Wege gehen. Der Verein erklärte, Fäuster habe die Verantwortlichen darüber informiert, „dass er den Verein zum Ende der laufenden Saison verlassen wird, um eine neue sportliche Herausforderung bei einem höherklassigen Verein anzunehmen“. Damit endet im Sommer eine Zusammenarbeit, die den Verein sportlich deutlich vorangebracht hat.

„Danny steht seit rund dreieinhalb Jahren an der Seitenlinie des SVB und hat in dieser Zeit hervorragende Arbeit geleistet“, heißt es in der Mitteilung. Unter seiner Leitung habe sich die Mannschaft „sportlich stark weiterentwickelt – vom Aufstieg aus der B-Liga bis hin zu einer festen Größe in der Spitzengruppe der A-Liga“. Der SV Brachelen gehört aktuell tatsächlich zum erweiterten Kreis der Topteams der Kreisliga A Heinsberg. Nach 17 Spieltagen belegt die Mannschaft mit 30 Punkten den vierten Tabellenplatz. Allerdings hat das Team zuletzt einen Rückschlag hinnehmen müssen: Am vergangenen Spieltag unterlag Brachelen dem FC Germania Rurich überraschend mit 2:4 und verlor damit etwas den Anschluss an die oberen Plätze. Spitzenreiter bleibt der FC Dynamo Erkelenz mit makellosen 51 Punkten, dahinter folgen die SG Union Würm-Lindern (34) und der SC Selfkant (32).