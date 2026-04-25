Brachelen rüstet sich bereits für die neue Saison SC Selfkant hat im Nachholspiel unter der Woche eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Ein Rückschlag im Kampf um Platz zwei. Der SV Brachelen verkündet freudige Transfer-Nachrichten. Der Blick auf den Spieltag. von RP / Michael Moser · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

Brachelen verstärkt sich mit Landesliga-Spielern – Foto: Christian Dortants

Unter der Woche musste der SC Selfkant in einem A-Liga-Nachholspiel bei Union Schafhausen II eine empfindliche 0:2-Niederlage einstecken – im Kampf um Platz zwei hinter dem souveränen Spitzenreiter Dynamo Erkelenz war dies ein Rückschlag. Selfkant ist mit nun 45 Punkten Dritter hinter dem SV Brachelen mit 46 Punkten und vor Union Würm/Lindern mit 44 Zählern. Von diesen drei Teams hat der SV Brachelen allerdings schon zwei Partien mehr absolviert.

In Schafhausen musste der SC Selfkant unter dem Strich eine verdiente Niederlage einstecken. Schon in der 14. Minute traf Felix Grafen, der vornehmlich für die erste Mannschaft der Union in der Landesliga aufläuft, zum 1:0. Wirklich überzeugen konnten die Gäste in der Folgezeit nicht, und nach einem schönen Konter war es Torjäger Maik Römer, der nach gut einer Stunde das vorentscheidende 2:0 machte. Am Sonntag steht nun der 24. Spieltag auf dem Programm und nach der Schlappe erwartet der SC Selfkant jetzt den SV Roland Millich zum Heimspiel. Auch die Millicher waren in der Woche gefordert und gewannen ihr Nachholspiel daheim gegen Germania Rurich mit 3:2. Zweimal war dabei Fabian Reimann für die Schwarz-Gelben erfolgreich, den dritten Millicher Treffer steuerte Manuel Memenga bei. Damit feierte Millich den zweiten Sieg in Folge, und will nun auch im Selfkant nicht leer ausgehen

Brachelen erhält dreifachen Zuwachs aus Helpenstein Beim Tabellenzweiten SV Brachelen gab es indes freudige Nachrichten zu vermelden. Zwar wird Spielertrainer Danny Fäuster den Verein im Sommer in Richtung FC Wegberg-Beeck verlassen, doch auf der Spielerseite kann der SV einige prominente Neuzugänge für die kommende Spielzeit präsentieren: Vom Landesligisten SV Helpenstein wechseln gleich drei Akteure nach Brachelen. Für den Angriff kommt mit Dominic Sinanoglu ein Spieler, der in 13 Einsätzen in der Landesliga bislang fünf Treffer erzielte, und dem SVB sicherlich weiterhelfen wird. Das gilt auch für die beiden Akteure in der Abwehr, die neu hinzukommen. Denn sowohl Aaron Allwicher als auch Maurice Braun dürften als aktuelle Stammspieler in der Landesliga eine echte Verstärkung für den A-Ligisten sein. Am Sonntag jedoch gilt es zunächst einmal, die Hausaufgaben zu machen, denn für Brachelen geht es zum Oberbrucher BC, der zuletzt zwei Spiele am Stück gewinnen konnte. Dazu geht für den OBC nach unten oder oben nichts mehr, er kann befreit aufspielen.