BPT auf der Brust, Selbstvertrauen im Tank - Emmeln startet durch

Der Dank der Verantwortlichen und Spieler geht ausdrücklich an Inge und Frank Gerdelmann, die mit ihrem Engagement einmal mehr ihre Verbundenheit zum Verein unterstreichen.

Am vergangenen Freitag durfte die Herrenmannschaft des SV Eintracht Emmeln ihre neuen Trikots in Empfang nehmen. Wie schon beim vorherigen Satz zeigte sich erneut Frank Gerdelmann, gemeinsam mit seiner Firma BPT Betonprüftechnik Weser-Ems GmbH, als verlässlicher Förderer des Vereins. Die Mannschaft läuft nun sowohl zuhause als auch auswärts mit dem BPT-Logo auf der Brust auf.

Bereits am Wochenende kamen die neuen Trikots bei beiden Heimspielen zum Einsatz, mit Erfolg. Sechs Punkte wanderten auf das Konto der Eintracht, die damit einen perfekten Einstand in der neuen Spielkleidung feierte.

Wie der SV Alemannia Salzbergen über seine sozialen Netzwerke mitteilte, kam es beim A-Jugend-Spiel gegen die JSG Baccum/Laxten am gestrigen Spieltag zu mehreren Diebstählen. Während der laufenden Partie wurden sowohl aus der Kabine der Salzbergener Mannschaft als auch aus der Umkleide der Gäste Portemonnaies entwendet.

Der Verein hat angekündigt, den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Zudem bittet der SVA um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die während des Spiels etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich umgehend beim Verein zu melden.

Der SVA betont, dass ihm bewusst sei, dass Wertgegenstände grundsätzlich nicht in der Kabine aufbewahrt werden sollten. Dieser Hinweis ändere jedoch nichts an der Tatsache, dass während eines Jugendspiels gezielt Diebstähle begangen wurden.

Der Verein bedankt sich für jede Unterstützung, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen kann.