Bozkurz formt Dynamos Meistermaschine 74 Punkte, 130 Tore, ungeschlagen: Erkelenz dominiert die Liga. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 19:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dynamo Erkelenz

Der FC Dynamo Erkelenz hat die Kreisliga A Heinsberg in der Saison 2025/26 nach Belieben beherrscht. Nach 26 Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Hüseyin Bozkurz mit 74 Punkten und 20 Zählern Vorsprung auf Platz eins, ist weiterhin ungeschlagen und stellt sowohl die beste Offensive als auch die stärkste Defensive der Liga. Für den 51 Jahre alten Coach ist es in seiner ersten Saison bei Dynamo Erkelenz zugleich die Krönung eines außergewöhnlichen Jahres.

Dass Dynamo Erkelenz die Liga derart dominieren würde, war vor der Saison kaum absehbar. 23 Siege und zwei Unentschieden aus 26 Spielen, dazu 130 Tore bei lediglich 28 Gegentreffern – die Zahlen dokumentieren die Überlegenheit des designierten Meisters eindrucksvoll. Für Bozkurz liegt die Grundlage des Erfolgs jedoch nicht allein in der sportlichen Qualität, sondern vor allem im Innenleben der Mannschaft. „Der Schlüssel zum Gewinn der Meisterschaft war ganz klar unser starkes Kollektiv. Die Mannschaft zeichnet sich durch einen außergewöhnlichen Zusammenhalt und ein familiäres Umfeld aus“, sagt der Trainer. „Die Spieler verstehen sich nicht nur auf dem Platz hervorragend, sondern sind auch privat eng befreundet.“ Bozkurz hebt dabei ausdrücklich das Umfeld des Vereins hervor. „Dazu kommt das gesamte Umfeld im Verein – ein engagierter Vorstand und vor allem ein Vorsitzender, der unglaublich viel für die Jungs macht. Dieses Zusammenspiel aus Teamgeist, Vertrauen und Unterstützung war und ist entscheidend für unseren Erfolg“, erklärt der 51-Jährige. Tatsächlich wirkte Dynamo über die gesamte Saison hinweg ungewöhnlich stabil, echte Schwächephasen blieben aus. „Eine wirklich schwierige Phase hatten wir in dieser Saison eigentlich nicht“, sagt Bozkurz. „Natürlich gab es auch mal Spiele, in denen es nicht ganz so leicht lief, aber die Mannschaft hat immer als Einheit funktioniert und sich gegenseitig unterstützt.“

Der außergewöhnliche Teamgeist sei letztlich der entscheidende Faktor im Titelrennen gewesen. „Man hat in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel gemerkt, dass die Jungs füreinander kämpfen und immer als Mannschaft auftreten“, betont der Trainer. „Jeder hat den Erfolg des Teams über persönliche Interessen gestellt.“ Gerade diese Geschlossenheit erklärt aus seiner Sicht die bemerkenswerte Konstanz des Tabellenführers. Ein einzelnes Schlüsselspiel für die Meisterschaft habe es deshalb nicht gegeben. „Mit nur zwei Unentschieden und ansonsten ausschließlich Siegen haben die Jungs Woche für Woche ihre Qualität gezeigt“, sagt Bozkurz. Besonders stolz ist der Trainer auf die Konstanz seiner Mannschaft. „Woche für Woche haben wir fast mit der gleichen Einstellung, Leidenschaft und Disziplin gespielt“, erklärt er. Die Serie besitzt inzwischen historische Dimensionen: Dynamo gewann 22 Ligaspiele in Folge und ist wettbewerbsübergreifend seit 31 Partien ungeschlagen. „Diese Saison ist wirklich außergewöhnlich, da es vermutlich noch nie zuvor vorgekommen ist, dass eine Mannschaft 22 Spiele in Folge gewonnen hat in der Heinsberger A-Liga“, sagt Bozkurz.