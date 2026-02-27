Bozic-Viererpack demontiert Babelsberg – Jena patzt in Eilenburg

– Foto: Imago Images

Die Regionalliga Nordost startete am heutigen Freitag mit einer hochemotionalen Eröffnung in den 24. Spieltag. Während an der Gellertstraße ein einzelner Stürmer für Ekstase sorgte und die Zuschauer in Staunen versetzte, erlebten die Aufstiegsaspiranten aus Thüringen einen herben Rückschlag im Kampf um die Tabellenspitze, der die Spannungen in der Liga weiter verschärft.

In einem packenden Berliner Duell musste der BFC Dynamo eine schmerzliche Heimniederlage gegen die Zweitvertretung von Hertha BSC II hinnehmen. Die Partie begann für die Hausherren zunächst wie erhofft, als Willi Theodor Reincke bereits in der 8. Minute die Führung zum 1:0 erzielte und die Fans träumen ließ. Doch die jungen Herthaner zeigten sich unbeeindruckt vom frühen Rückstand und schlugen eiskalt zurück. Oliver Rölke markierte in der 29. Minute den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte Boris Mamuzah Lum in der 45. Minute das Spiel komplett und traf zum 1:2. Den endgültigen K.o. versetzte Joel Richter den Gastgebern in der 53. Minute mit dem Treffer zum 1:3-Endstand. ---

An der Gellertstraße erlebten 4842 Zuschauer eine historische Machtdemonstration des Chemnitzer FC gegen einen sichtlich überforderten SV Babelsberg 03. Es war die ganz große Show von Dejan Bozic, der die gegnerische Defensive im Alleingang zur Verzweiflung brachte. Den Torreigen eröffnete Dejan Bozic in der 39. Minute mit dem 1:0. Nach dem Seitenwechsel kannte die Dominanz keine Grenzen mehr: In der 57. Minute verwandelte Dejan Bozic einen Handelfmeter zum 2:0, ehe er nur vier Minuten später, in der 61. Minute, mit dem 3:0 seinen Hattrick perfekt machte. Doch sein Hunger war noch nicht gestillt; in der 69. Minute erhöhte Dejan Bozic mit seinem vierten Treffer des Tages auf 4:0. Kurz vor dem Ende schraubte Artur Mergel das Ergebnis in der 86. Minute auf 5:0 hoch. Den Gästen gelang durch Ardahan Yilmaz in der 88. Minute lediglich noch der Ehrentreffer zum 5:1-Endstand. ---

Eine Sensation ereignete sich in Eilenburg, wo der abstiegsbedrohte FC Eilenburg den Tabellenzweiten FC Carl Zeiss Jena in die Knie zwang. Dabei begann das Spiel standesgemäß, als Nils Butzen die Thüringer in der 15. Minute mit 0:1 in Front brachte. Doch die Freude währte nur kurz, denn ein unglückliches Eigentor von Malik Talabidi in der 20. Minute bescherte den Gastgebern den 1:1-Ausgleich. Die Sensation nahm in der 37. Minute endgültig Gestalt an, als Aaron Henkel das Leder zum 2:1 in die Maschen jagte. Jena rannte in der Folge verzweifelt an, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. ---



FC Rot-Weiß Erfurt hat als Tabellen-Dritter mit 40 Punkten aus 21 Spielen die Spitzengruppe fest im Blick. BFC Preussen (Aufsteiger) steht mit 26 Punkten aus nur 17 Spielen auf Rang 9 – und genau diese geringe Spielzahl macht die Mannschaft schwer einzuordnen und gefährlich. Das Hinspiel war ein torreiches Statement aus Erfurter Sicht: BFC Preussen – FC Rot-Weiß Erfurt 2:4. Erfurt wird dieses Spiel nutzen wollen, um den Druck auf Jena und Lok hochzuhalten. Preussen hat zugleich den Beleg, dass es selbst gegen Topteams Tore erzielen kann – und damit die Chance, dem Favoriten erneut einen offenen Schlagabtausch zu liefern. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau VSG Altglienicke Altglienicke 14:00 PUSH



Ein Topspiel mit klarer Brisanz im Rennen um die oberen Plätze. FSV Zwickau ist Fünfter mit 35 Punkten aus 20 Spielen, VSG Altglienicke steht direkt dahinter auf Rang 6 mit 34 Punkten aus 19 Spielen. Diese Partie ist ein direkter Griff nach Positionen – und womöglich mehr als nur das, wenn einer der Konkurrenten oben Punkte lässt. Das Hinspiel war deutlich: VSG Altglienicke – FSV Zwickau 3:0. Für Zwickau ist das eine offene Rechnung. Altglienicke reist mit dem Wissen an, dass man dieses Duell schon klar gewonnen hat. Genau daraus entsteht ein Spiel mit hoher Intensität, in dem es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um den direkten Vergleich im Kopf geht. ---



FSV 63 Luckenwalde steht mit 26 Punkten aus 18 Spielen auf Rang 10 und hat damit eine stabile Ausgangslage, aber auch eine harte Aufgabe vor sich. 1. FC Lokomotive Leipzig kommt als Tabellenführer mit 49 Punkten aus 21 Spielen (44:17 Tore) und will die Spitze verteidigen. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: 1. FC Lokomotive Leipzig – FSV 63 Luckenwalde 4:0. Lok Leipzig bringt also einen deutlichen Referenzwert mit. Luckenwalde wird alles daran setzen, das Spiel diesmal enger zu halten und den Primus zu zwingen, sich jeden Angriff zu erarbeiten. Für Lok ist es ein Spiel, das im Titelrennen nicht verloren gehen darf. ---

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 ZFC Meuselwitz Meuselwitz 14:00 live PUSH



Für FC Hertha 03 Zehlendorf ist fast jedes Spiel inzwischen ein Finale. Das Team ist Schlusslicht mit 8 Punkten aus 17 Spielen (14:33 Tore) und braucht dringend Ergebnisse. ZFC Meuselwitz steht mit 22 Punkten aus 19 Spielen auf Rang 11 und kann mit einem Sieg einen wichtigen Schritt weg von den unteren Plätzen machen. Das Hinspiel gewann Meuselwitz knapp mit 2:1. Für Hertha 03 ist das Rückspiel eine Gelegenheit zur Revanche und ein möglicher Wendepunkt. Für Meuselwitz ist es ein Spiel, das auf dem Papier lösbar scheint – aber gerade solche Partien tragen im Abstiegskampf immer besondere Spannung. ---

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Hallescher FC HallescherFC 14:00 live PUSH



Ein Spiel mit völlig unterschiedlichen Tabellenzielen – und einem Hinspiel, das gezeigt hat, wie zäh diese Paarung werden kann. BSG Chemie Leipzig ist 16. mit 13 Punkten aus 19 Spielen (17:29 Tore) und kämpft ums Überleben. Hallescher FC steht auf Rang 4 mit 38 Punkten aus 21 Spielen (32:20 Tore) und hat den Blick klar nach oben gerichtet. Das Hinspiel am 12.09.25 endete 0:0. Für Chemie ist das ein starkes Signal: Man kann Halle stoppen. Für den Halleschen FC ist es zugleich die Warnung, dass diese Aufgabe nicht über Namen entschieden wird. Ein weiteres Remis würde im Aufstiegsrennen wehtun, ein Sieg wäre für Chemie im Keller ein enormes Zeichen.