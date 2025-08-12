Boykott-Thema: Weidas Präsident bezieht Stellung

"Ich bedauere den angekündigten Boykott der aktiven Fanszene Horda Azzurro sehr. Dabei habe ich Verständnis für die Beweggründe, auch wenn wir uns natürlich gewünscht hätten, dass dieses Spiel zu einem großen Fußballfest für alle wird. Gerade in unserer Region, in der viele Fans des FC Carl Zeiss Jena zu Hause sind, wäre es für uns als Verein eine besondere Freude gewesen, gemeinsam mit allen Anhängern beider Teams einen unvergesslichen Tag zu erleben. Die Kritik der Fans richtet sich vor allem gegen den Eintrittspreis sowie die vom eigenen Verein erhobene Vorverkaufsgebühr. Auch die Forderung, Vereine sollten sich stärker gegen die Auflagen von Polizei und Verband stellen, wurde deutlich formuliert. Wir nehmen diese Positionen ernst, möchten aber auch die Situation aus Sicht des Heimvereins erläutern.

Wir haben bereits im November 2022 gegen den FC Carl Zeiss Jena gespielt und konnten damals genau nachvollziehen, welche organisatorischen und finanziellen Herausforderungen ein solches Spiel mit sich bringt. Viele Kosten haben sich seitdem deutlich erhöht. Auch unsere Erfahrungen aus dem Testspiel gegen die SG Dynamo Dresden vor sieben Wochen haben gezeigt, wie aufwendig die Umsetzung eines Spiels in dieser Größenordnung ist. Der teuerste Posten ist dieses Mal die Fantrennung, welche die Beschaffung zusätzlicher Sanitäranlagen, die Beauftragung einer umfangreichen gewerblichen Security und bauliche Maßnahmen wie die Erweiterung der Beschallungsanlage beinhaltet. Meine Vorstandskollegen, ich und die Vereinsmitglieder arbeiten ausschließlich ehrenamtlich. Wir bekommen dafür kein Geld, sondern bringen sogar eigene finanzielle Mittel in den Verein ein. Gleichzeitig haften wir privat für unser Handeln. Ein Ignorieren polizeilicher Anweisungen ist deshalb keine Option, da wir das weder rechtlich noch menschlich verantworten können. Als jemand, der selbst seit frühester Kindheit Fan des FC Carl Zeiss Jena ist und den FCC in der vergangenen Saison sogar als Sponsor unterstützt hat, ist es mir ein persönliches Anliegen, dass sich die Gästefans in Weida wohlfühlen. Aus Jena haben wir im Vorfeld viele positive Rückmeldungen bekommen, dass das Aufeinandertreffen 2022 sehr gut organisiert war. Daran wollen wir anknüpfen. Unser Ziel ist es, eine gute Infrastruktur zu schaffen, die allen einen angenehmen Stadionbesuch ermöglicht. Das kostet natürlich Geld. Ich habe selbst in verschiedenen Stadien erlebt, wie 1500 Gästefans nur von einem Bierwagen versorgt wurden und Wartezeiten von 30 bis 40 Minuten entstanden sind. Bei uns läuft alles in kleinerem Rahmen, dennoch wollen wir für faire Preise sorgen und lange Warteschlangen vermeiden. Am Samstag werden voraussichtlich hohe Temperaturen herrschen, deshalb werden wir besonders auf eine ausreichende Getränkeversorgung achten. Auch das ist für uns ein Kostenfaktor, den wir bewusst in Kauf nehmen, um den Besuchern einen guten Service zu bieten.