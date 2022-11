Boykott oder nicht ? - Wie verfolgen Mittel- und Niederrhein die WM? Weltmeisterschaft: Am Sonntag startet die zweifelhafte WM in Katar. Vielerorts wird das Spektakel boykottiert.

In diesen Minuten startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Wohl kaum ein anderes sportliche Großevent wurde in der Vergangenheit so intensiv und kontrovers diskutiert, wie die Winter-WM. Vielerorts gibt es Boykott-Aufrufe und noch nie war die Vorfreude auf das eigentliche Fußball-Fest geringer. Deshalb interessiert uns, wie ihr die WM verfolgt!

Es ist soweit: Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar startet mit dem Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador. Doch sind es kaum sportliche Schlagzeilen, die in diesen Tagen die Medien-Landschaft prägen. Groß ist der Unmut über die Vergabe in den Wüstenstaat, die Behandlung der Gastarbeiter vor Ort, der Umgang mit Menschenrechten und einiges mehr. Public Viewings wird es quasi nicht geben und von Vorfreude ist auf den Straßen wenig bis gar nichts zu sehen.

Auch in den Redaktionen von FuPa Niederrhein und FuPa Mittelrhein wurde und wird das Thema heiß diskutiert. Vom völligen Boykott, über das Verfolgen der deutschen Spiele bis zum Schauen alles Spiele sind alle Meinungsbilder vertreten. Die Argumentationen sind dabei vielschichtig und in der Öffentlichkeit bereits ausführlich behandelt worden. Besonders in den vergangenen Wochen wurden die Proteste unter dem Slogan "# Boycott Qatar 2023" in den Fankurven der Republik medienwirksam präsentiert. So gut wie keine Fanszene hat sich nicht deutlich gegen die Weltmeisterschaft ausgesprochen und für den Zeitraum der WM teilweise hochkarätige Alternativprogramme organisiert.