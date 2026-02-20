Bovenz: "Ich denke, wir sind auf einem guten Weg" DJK Arminia Klosterhardt II startete mit einem knapp Erfolg bei der Zweitvertretung des SC Buschhausen in die Rückrunde und eroberte somit den achten Rang der Tabelle. von Tristan Benten · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Klosterhardt feiert gelungenen Rückrundenstart – Foto: Michael Werner

Die DJK Arminia Klosterhardt II feierte einen gelungenen Start in die Rückrunde. In einem umkämpften Duell mit dem SC Buschhausen II setzte sich der Favorit knapp mit 2:1 durch. Cheftrainer Andreas Bovenz blickte auf den Jahresstart zurück und gab einen Ausblick auf die Rückrunde seines Teams.

Arbeitssieg in Buschhausen Es war ein hartes Stück Arbeit für die Arminia auswärts beim Tabellenvorletzten. Schlussendlich durfte sich die Mannschaft von Bovenz allerdings über einen knappen 2:1-Sieg freuen. Doch der Übungsleiter ist nicht nur mit dem ersten Pflichtspiel seiner Truppe zufrieden. "Auf den Start in das Jahr 2026 blicke ich sehr positiv zurück. Klar war die Winterpause sehr kurz, aber die Jungs haben es in der Vorbereitung gut gemacht", erklärte er. Zwar musste die DJK zwei klare Pleiten (1:5 gegen den SV Horst-Emscher II, 0:4 gegen den STV Hünxe) hinnehmen, feierte zeitgleich allerdings auch zwei Erfolge (1:0 gegen den TuS Gahlen II, 3:2 gegen Roland Meiderich).

Neben dem wichtigen Erfolg in Buschhausen konnten sich die Anhänger Klosterhardts auch über drei Zugänge freuen. "Wir konnten unseren Kader mit drei Neuzugängen verstärken, die uns noch stabiler machen werden", verriet der Cheftrainer. Leon Petzold, Yannick Wykrota und Tim Synnberg verstärken die Mannschaft. Mit dem ersten wichtigen Sieg in Buschhausen und den Zugängen will der Übungsleiter den Blick auf die Rückrunde legen: "Unsere Ziele für die Mannschaft in der Rückrunde sind es, genauso erfolgreich weiter zu machen wie in der Hinrunde. Vielleicht wieder für die eine oder andere Überraschung zu sorgen. Vor allem das wir noch mehr als Mannschaft zusammen rücken und von Verletzungen verschont bleiben." Weiter führte er aus: "Nur als Mannschaft werden wir erfolgreich sein können. Schön wäre es unter die ersten sechs bis acht zu kommen."