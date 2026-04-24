Bovender SV will "Selbstvertrauen mitnehmen" und Gifhorn Paroli bieten

Trotz der schwierigen Ausgangslage geht Bovenden mit Rückenwind in die Partie. „Wir wollen das Selbstvertrauen aus dem 05-Spiel mitnehmen“, so Broscheit, der auf eine ähnlich ausgeglichene Begegnung wie im Hinspiel hofft: „Im Hinspiel war es ein enges Spiel, das wollen wir auch im Heimspiel wieder bieten.“ Das erste Duell der Saison gewann Gifhorn knapp mit 1:0.

Entscheidend könnten am Ende die Details sein. Broscheit bringt es auf den Punkt: „Ich vermute, wer weniger leichtsinnige Fehler macht, gewinnt.“ Zuletzt lief es bei beiden Teams wieder gut. Gifhorn gewann drei Spiele in Serie und ist wieder mittendrin im Titelrennen. Der Tabellensiebte aus Bovenden holte zehn Punkte aus den vergangenen vier Partien und ist im Rennen um die Top-Fünf.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Bovenden.