Bovender SV vermeldet drei Zusagen!

– Foto: Ian Messerschmidt

Der Bovender SV treibt die Kaderplanung weiter voran und kann drei weitere Zusagen für die kommende Saison vermelden: Fynn Soltendieck, Lauren Mbaymi Djeutat und Michael Maier bleiben dem Verein erhalten. Das gab der Verein via Instagram bekannt.

Über Fynn Soltendieck heißt es: „Der 23-jährige Fynn ist ein echter Teamplayer, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt und bei allen Mitspielern hoch angesehen ist.“ Besonders seine Flexibilität wird hervorgehoben: „Als Rechtsverteidiger liefert er zuverlässig ab, kann ebenso in einer Dreierkette agieren.“ Auch abseits des Platzes überzeugt er: „Fynn ist zudem im Umfeld des Teams engagiert, stets bereit auch in der 2. auszuhelfen – außerdem bewundernswert, mit welcher Ruhe und Coolness er auf und abseits des Platzes agiert.“ Im Sommer 2024 kam er von der Reserve des Göttingen 05 und spielte in der laufenden Saison 14 Mal für den BSV in der Landesliga, zwölf Mal von Beginn an.

Mit Lauren Mbaymi Djeutat bleibt zudem eine der Überraschungen der Saison. „Die Neuentdeckung der Saison“, schreibt der Verein und erinnert an seinen Werdegang: „Er kam aus der A2 des JFV 37 und schon nach 15 Minuten Probetraining waren wir sicher: Das ist einer unserer neuen 6er.“ Seine Stärken liegen klar auf der Hand: „Zweikampfstark, eine Top-Einstellung und ständig gut gelaunt, außer wenn er eine seiner zahlreichen gelben Karten sieht.“ 20 Mal lief er in der laufenden Saison auf und stand dabei 18 Mal in der ersten Elf.