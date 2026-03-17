Bovender SV verlängert mit Trainer Yannick Broscheit

Die Entscheidung fiel nach konstruktiven Gesprächen zwischen Yannick Broscheit, dem Vorstand um Alex Schneehain sowie Fußball-Abteilungsleiter Daniel Vollbrecht. „Wir sind froh, dass wir mit Yannick weitermachen können“, betont Vollbrecht. „Die sportliche Entwicklung unter seiner Leitung war in den vergangenen Jahren hervorragend. Er hat nicht nur die Mannschaft weiterentwickelt, sondern auch eine mutige Spielphilosophie etabliert mit der sich die Spieler identifizieren können.“ Broscheit übernahm das Team im Februar 2024 und führte es zunächst zum Klassenerhalt in der Landesliga. In der darauffolgenden Saison konnte die Platzierung auf Rang fünf verbessert werden, aktuell steht die Mannschaft erneut im oberen Tabellendrittel und stellen die beste Defensive der Liga.

Die Vertragsverlängerung war dabei keineswegs selbstverständlich, da Broscheit auch eine konkrete Anfrage eines anderen Vereins vorliegen hatte. In den Gesprächen wurden daher offen die zukünftigen Ziele und Entwicklungsmöglichkeiten thematisiert. „Wir haben ehrlich analysiert, wo wir stehen, was wir verbessern können und was wir von unseren Trainern erwarten“, so Schneehain. „Diese Offenheit ist die Basis dafür, dass wir unsere Erfolgsstory um ein weiteres Kapitel fortschreiben können.“ Auch Broscheit selbst blickt positiv auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit: „Die Gespräche haben gezeigt, dass wir die gleichen sportlichen Ambitionen in der Landesliga verfolgen“, erklärt er. „Ich habe in den vergangenen Jahren viel Rückendeckung vom Verein erhalten – auch in schwierigen Phasen. Dieses Vertrauen und die gemeinsame Vision haben den Ausschlag gegeben.“