Bovender SV treibt die Kaderplanungen weiter voran

– Foto: Ian Messerschmidt

Der Bovender SV kann auch in der Saison 2026/27 auf Til Seiger, Aaron Ludwig und Max Stänger bauen. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt und hob dabei nicht nur die sportlichen Qualitäten des Trios hervor, sondern auch deren Bedeutung für das Mannschaftsgefüge.

Besonders emotional ist die Situation bei Til Seiger. Der Mittelfeldspieler fehlt dem BSV bereits seit rund eineinhalb Jahren verletzungsbedingt, doch nun deutet sich pünktlich zur Vorbereitung sein Comeback an. „Til wird wieder ins Training einsteigen“, teilte der Verein mit. Neben seiner Variabilität und seinem Spielverständnis schätzt der BSV vor allem seine Persönlichkeit: „Nicht nur als variabel einsetzbarer Akteur mit einem guten Spielverständnis ist er wichtig fürs Team, sondern auch aufgrund seiner positiven, zugänglichen Art.“ Trotz seines jungen Alters trug Seiger bereits mehrfach die Kapitänsbinde.

Auch Aaron Ludwig bleibt den Bovendern erhalten. Der Verein beschreibt ihn als Spieler, der den BSV „wie kaum jemand lebt“. Weiter heißt es: „Charakterlich einwandfrei, immer da, wenn man ihn braucht.“ Beruflich bedingt konnte Ludwig zuletzt weniger trainieren und unterstützte daher häufiger die zweite Mannschaft im Abstiegskampf. Dort wurde er laut Verein „schnell zum Garant für wichtige Zähler“. Besonders hervorgehoben wurde seine Identifikation mit dem Klub: Nach seinem Einsatz bei der zweiten Mannschaft in Rosdorf eilte Ludwig direkt nach Bovenden, um bei der Verabschiedung seiner Teamkollegen dabei zu sein.