Bovender SV startet in die Wintervorbereitung Klarer Fahrplan mit vier Testspielen vor der Rückrunde der Landesliga Braunschweig

Mit dem Beginn der Wintervorbereitung schlägt der Bovender SV das nächste Kapitel der Saison 2025/26 in der Landesliga Braunschweig auf. Nach der Pause richtet sich der Fokus nun wieder auf das sportliche Tagesgeschäft – und auf eine gezielte Vorbereitung auf die anstehende Rückrunde. Vier Testspiele sollen dem Team Spielpraxis, Rhythmus und wichtige Erkenntnisse für die kommenden Pflichtaufgaben liefern.

Auftakt in Hildesheim Den Startschuss in die Testspielphase setzt die Partie beim VfV Borussia 06 Hildesheim. Anstoß ist am Samstag, 24. Januar, um 14 Uhr in Hildesheim. Gegen den ambitionierten Gegner will der Bovender SV frühzeitig überprüfen, wie gut die Mannschaft die Trainingsinhalte umsetzen kann und wo noch Nachholbedarf besteht. Eine Woche später folgt das zweite Vorbereitungsspiel. Am Samstag, 31. Januar, trifft der Bovender SV um 14.30 Uhr auf den Lichtenauer FV. Am Sonntag, 8. Februar, gastiert der Bovender SV bei Sparta Göttingen. Gespielt wird um 14 Uhr am Greitweg. Das Testspiel bietet eine weitere Gelegenheit, unter Wettkampfbedingungen an Spielsystem, Laufwegen und Defensive zu arbeiten.