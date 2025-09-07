Bovender SV springt auf Rang eins und "genießt den Moment"

Von Beginn an bestimmten die Gastgeber das Geschehen. „Wir hatten über 90 Minuten Spielkontrolle“, betonte BSV-Trainer Yannick Broscheit später. „Einziges Manko war, dass wir zu wenig Torchancen kreiert haben.“ Wolfenbüttel hingegen kam offensiv kaum zur Entfaltung, verteidigte aber lange kompakt.

Trotz klarer Überlegenheit geriet Bovenden nach einer knappen Stunde überraschend in Rückstand: Nach einem Missverständnis zwischen Innenverteidiger und Torwart nutzte Tom Krömer (66.) die Gelegenheit und schob zum 0:1 für Germania ein. „Das Tor fällt aus dem Nichts, weil wir uns hinten nicht einig sind“, ärgerte sich Broscheit.

Doch der Spitzenreiter schlug zurück. Andi Morina verwandelte in der 75. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:1. Bovenden drängte anschließend auf den Sieg – und wurde in der Nachspielzeit belohnt: Jona Marian Wehofsky (90.+4)sorgte mit seinem Treffer für großen Jubel beim BSV.

Erstmals Tabellenführer

„Es war kein überragendes Spiel von uns, aber trotzdem drei Punkte – und das macht eine gute Mannschaft aus“, resümierte Broscheit. Besonders stolz zeigte er sich auf die jungen Spieler: „Wir hatten heute wieder drei Youngsters auf dem Feld, zweimal 18 und einmal 19 Jahre alt. Das spricht für unsere Philosophie, junge Talente zu entwickeln.“

Mit dem Sieg klettert der BSV an die Tabellenspitze. „Den Moment genießen wir, aber wir wissen, dass mit Vorsfelde und den Freien Turnern in den nächsten zwei Wochen andere Kaliber warten. Wir gehen mit Selbstvertrauen in diese Spiele, müssen aber weiter unsere Leistung bringen und uns entwickeln“, so Broscheit. Germania Wolfenbüttel bleibt hingegen punktlos im Tabellenkeller, zeigte aber erneut eine ansprechende Leistung.