Bovender SV siegt "verdient" mit kleinem "Schönheitsfehler"

Der Bovender SV hat sich am gestrigen Mittwoch mit einem deutlichen 5:1-Heimsieg gegen den FC Sülbeck/Immensen durchgesetzt und dabei früh die Weichen auf Sieg gestellt.
Bereits nach acht Minuten brachte Dilsad Kaplan die Gastgeber mit seinem fünften Saisontor in Führung.
Trainer Yannick Broscheit verwies nach der Partie zunächst auf die besonderen Rahmenbedingungen. „Wir haben auf unserem kleinen Kunstrasen mit Sondergenehmigung spielen dürfen, da der Rasen nicht bespielbar war“, erklärte der Coach. „Das kam Sülbeck natürlich entgegen.“ Seine Mannschaft habe die Situation jedoch angenommen: „Wir haben es als Herausforderung angenommen.“
Vor allem im ersten Durchgang zeigte sich Bovenden überlegen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit dann auch verdient geführt und weitere gute Möglichkeiten, mehr Treffer zu erzielen, sagte Broscheit. Kurz vor der Pause erhöhte Sven Iloge auf 2:0 (43.).
Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Bovenden dann schnell für klare Verhältnisse. Lauren Mbaymi Dejeutat traf zum 3:0 (47.), ehe Dennis Falinski nur wenige Minuten später mit seinem 16. Saisontreffer nachlegte (55.). Broscheit sah dabei eine deutliche Leistungssteigerung nach der Pause: „Wir wollten in der zweiten Halbzeit etwas schneller die Verlagerungen spielen. Das hat gut funktioniert.“
Die Gastgeber blieben dominant und bauten ihre Führung weiter aus. Der eingewechselte Max Stänger erzielte in der 75. Minute das 5:0. Den Schlusspunkt setzte allerdings Sülbecks Daniel Junge mit dem Ehrentreffer zum 5:1-Endstand (79.).
Trotz des klaren Ergebnisses gab es für Broscheit noch einen kleinen Kritikpunkt: „Das Gegentor darf so nicht fallen, das werden wir auch nochmal aufarbeiten.“ Insgesamt fiel sein Fazit aber eindeutig aus: „Wir haben verdient gewonnen.“ Das Gegentor bezeichnete der Trainer lediglich als „kleinen Schönheitsfehler“.
Bereits am Sonntag geht es für beide Teams weiter. Sülbeck/Immensen empfängt Germania Wolfenbüttel. Der Bovender SV empfängt BSC Acosta.