Bovender SV siegt "verdient" mit kleinem "Schönheitsfehler" 5:1 im Nachholspiel von NK · Heute, 20:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ian Messerschmidt

Der Bovender SV hat sich am gestrigen Mittwoch mit einem deutlichen 5:1-Heimsieg gegen den FC Sülbeck/Immensen durchgesetzt und dabei früh die Weichen auf Sieg gestellt.

Bereits nach acht Minuten brachte Dilsad Kaplan die Gastgeber mit seinem fünften Saisontor in Führung.

Trainer Yannick Broscheit verwies nach der Partie zunächst auf die besonderen Rahmenbedingungen. „Wir haben auf unserem kleinen Kunstrasen mit Sondergenehmigung spielen dürfen, da der Rasen nicht bespielbar war“, erklärte der Coach. „Das kam Sülbeck natürlich entgegen.“ Seine Mannschaft habe die Situation jedoch angenommen: „Wir haben es als Herausforderung angenommen.“ Vor allem im ersten Durchgang zeigte sich Bovenden überlegen. „Wir hatten in der ersten Halbzeit dann auch verdient geführt und weitere gute Möglichkeiten, mehr Treffer zu erzielen, sagte Broscheit. Kurz vor der Pause erhöhte Sven Iloge auf 2:0 (43.).