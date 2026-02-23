Bovender SV machts zweistellig; Northeim und Sülbeck siegen knapp

– Foto: Ian Messerschmidt

Die ersten zwei Spiele der Landesliga Braunschweig standen am vergangenen Wochenende schon wieder an, doch für den Rest der Liga ging es noch einmal in die Testspiele. Wir schauen auf die Duelle und Ergebnisse vom Wochenende..

Gegen den Titelfavoriten der Landesliga Hannover war für den BSC Acosta nicht viel zu holen. Zwar führten die Braunschweiger, doch noch vor der Pause drehten die Gäste das Ergebnis auf 1:3. Im Endeffekt hieß es 2:5.

Northeim reichte gegen den sechsten Platz der Verbandsliga Hessen Nord ein Treffer von Dustin Braun zum Testspielerfolg. Man ist gewappnet für den Re-Start gegen BSC Acosta.

Fallersleben machte gegen den Abstiegskandidaten der Bezirksliga Braunschweig 2 kurzen Prozess und führte bereits zur Pause mit 4:1. Nach 90 Minuten hieß es 8:1. Lennox Binder und Jamie Blischke trafen jeweils doppelt.

Vahdet Braunschweig drehte einen 0:1-Rückstand noch vor der Pause zum 2:1 und legte nach der Pause nach. Im Endeffekt gewann man gegen das Bezirksliga-Mittelfeldteam mit 5:2, wobei Ismailcan Usta doppelt traf.

Gegen den elften Platz der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 gewann der Aufsteiger aus Wolfenbüttel mit 4:2, nachdem es zur Pause 1:1 stand. So tankten die Germanen nochmal Selbstvertrauen.

Den zweiten Test am Wochenende konnte Bovenden nicht so erfolgreich gestalten, wie den Test am Samstag. Gegen den RSV Göttingen holte man jedoch zwei Rückstände auf und spielte 2:2.

Gifhorn und Egestorf-Langreder nutzen aus, dass die eigenen Pflichtspiele ausfielen und lieferten sich einen packenden Fight. In der 89. Minute glückte dem Oberligisten der Siegtreffer zum 0:1.

Göttingen gewann gegen den Tabellenführer der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4 hoch mit 8:1. Schon zur Pause stand es 5:0. Beim Klassenunterschied trafen Maximilian Herwig und Jannis Wenzel doppelt.

Am Samstag gewann der Bovender SV gegen den Bezirksliga-Aufsteiger mit 11:0, obwohl es zur Pause nur 2:0 stand. Hebun Kaplan traf vier Mal.

Gegen den klassentieferen MTV Isenbüttel gewann Kästorf dank zweier später Treffer mit 2:0. In den Schlussminuten trafen Albert und Mehmet Hajdaraj zum 2:0-Sieg.