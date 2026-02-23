 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Bovender SV machts zweistellig; Northeim und Sülbeck siegen knapp

Fallersleben und Göttingen 05 gewinnen 8:1

von NK · Heute, 13:57 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ian Messerschmidt

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Nord
KL North-Einb
Oberliga Niedersachs.
Landesliga Hannover
Landesliga Braunschw.

Die ersten zwei Spiele der Landesliga Braunschweig standen am vergangenen Wochenende schon wieder an, doch für den Rest der Liga ging es noch einmal in die Testspiele. Wir schauen auf die Duelle und Ergebnisse vom Wochenende..

Gestern, 13:00 Uhr
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
SV Ramlingen-Ehlershausen
SV Ramlingen-EhlershausenSV Ramlingen-Ehlershausen
-
-
Abpfiff

Gegen den Titelfavoriten der Landesliga Hannover war für den BSC Acosta nicht viel zu holen. Zwar führten die Braunschweiger, doch noch vor der Pause drehten die Gäste das Ergebnis auf 1:3. Im Endeffekt hieß es 2:5.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
1
0
Abpfiff

Northeim reichte gegen den sechsten Platz der Verbandsliga Hessen Nord ein Treffer von Dustin Braun zum Testspielerfolg. Man ist gewappnet für den Re-Start gegen BSC Acosta.

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
SV Arminia Vechelde
SV Arminia VecheldeArm Vechelde
-
-
Abpfiff

Fallersleben machte gegen den Abstiegskandidaten der Bezirksliga Braunschweig 2 kurzen Prozess und führte bereits zur Pause mit 4:1. Nach 90 Minuten hieß es 8:1. Lennox Binder und Jamie Blischke trafen jeweils doppelt.

Sa., 21.02.2026, 16:00 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B
FC Viktoria Thiede
FC Viktoria ThiedeVikt. Thiede
-
-
Abpfiff

Vahdet Braunschweig drehte einen 0:1-Rückstand noch vor der Pause zum 2:1 und legte nach der Pause nach. Im Endeffekt gewann man gegen das Bezirksliga-Mittelfeldteam mit 5:2, wobei Ismailcan Usta doppelt traf.

Gestern, 14:00 Uhr
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
SV Wendessen
SV WendessenWendessen
-
-
Abpfiff

Gegen den elften Platz der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 gewann der Aufsteiger aus Wolfenbüttel mit 4:2, nachdem es zur Pause 1:1 stand. So tankten die Germanen nochmal Selbstvertrauen.

Gestern, 13:00 Uhr
RSV Göttingen
RSV GöttingenRSV Götting.
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
2
2
Abpfiff

Den zweiten Test am Wochenende konnte Bovenden nicht so erfolgreich gestalten, wie den Test am Samstag. Gegen den RSV Göttingen holte man jedoch zwei Rückstände auf und spielte 2:2.

Gestern, 16:30 Uhr
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L.
0
1
Abpfiff

Gifhorn und Egestorf-Langreder nutzen aus, dass die eigenen Pflichtspiele ausfielen und lieferten sich einen packenden Fight. In der 89. Minute glückte dem Oberligisten der Siegtreffer zum 0:1.

Gestern, 12:30 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenTSV Landolfshausen/Seulingen
8
1
Abpfiff

Göttingen gewann gegen den Tabellenführer der Bezirksliga Braunschweig Staffel 4 hoch mit 8:1. Schon zur Pause stand es 5:0. Beim Klassenunterschied trafen Maximilian Herwig und Jannis Wenzel doppelt.

Sa., 21.02.2026, 12:00 Uhr
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
11
0
Abpfiff

Am Samstag gewann der Bovender SV gegen den Bezirksliga-Aufsteiger mit 11:0, obwohl es zur Pause nur 2:0 stand. Hebun Kaplan traf vier Mal.

Gestern, 18:00 Uhr
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
MTV Isenbüttel
MTV IsenbüttelIsenbüttel
2
0
Abpfiff

Gegen den klassentieferen MTV Isenbüttel gewann Kästorf dank zweier später Treffer mit 2:0. In den Schlussminuten trafen Albert und Mehmet Hajdaraj zum 2:0-Sieg.

Sa., 21.02.2026, 13:00 Uhr
FC Auetal
FC AuetalFC Auetal
FC Sülbeck/Immensen
FC Sülbeck/ImmensenSülbeck
0
1
Abpfiff

Gegen den Kreisligisten reichte dem Landesliga-Schlusslicht ein Treffer von Leon Niemann zum knappen Sieg.