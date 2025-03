Bovender SV macht in erster Halbzeit den Auswärtssieg klar

Am Sonntag startete auch der Bovender SV in das Pflichtspieljahr 2025 und bekam es mit dem SSV Kästorf zu tun, der mit einer Niederlage gegen den MTV Wolfenbüttel das Jahr begonnen hatte..

Tabellarisch stand Kästorf auf dem vierten Rang, die Gäste auf Platz acht und wollten mit einem Sieg den Abstand auf die Abstiegsplätze weiter ausbauen. "Wir haben Kästorf in Wolfenbüttel beobachtet und uns auf ein 4-4-2 Raute eingestellt. Dadurch wollten wir durch viele Verlagerungen den Gegner und primär das Zentrum zum Laufen bringen. Wir haben immer wieder probiert über Außen eine Überzahl zu schaffen." so BSV-Coach Yannick Broscheit.

Der Matchplan funktionierte direkt, denn nach einer Minute traf Andi Morina direkt zum 0:1. Mitte der ersten Halbzeit agierten die Gäste sogar in Überzahl, nachdem der SSV eine Gelb/Rote Karte hinnehmen musste. "Der Platzverweis war sehr hart, kam uns nach dem 1:0 aber zusätzlich entgegen." resümierte Broscheit. Auch Chris Borgsdorf, Sportvorstand des SSV Kästorf, war nicht ganz überzeugt von der Leitung der Partie. "Es war eigentlich keine Härte im Spiel, dennoch gab es viel zu viele gelbe Karten. Dimitrios Tsampasis fliegt nach zwei normalen Fouls vom Feld."

Defensiv waren die Gäste auch stark unterwegs und ließen wenig zu. "Kästorf kommt über gutes Kurzpassspiel. Dass wir das so gut im Griff hatten, lag an einer brutalen Laufleistung meines Teams." so ein stolzer Broscheit. Kurz vor dem Pausenpfiff kam es dann sogar noch besser. Nach einer schönen Kombination über außen kam der Abpraller direkt vor die Füße von Morina gesprungen und der Offensivmann machte im ersten Einsatz seit August direkt mal seinen Doppelpack perfekt. "Dass beide Tore so fallen, wie wir es trainiert haben, macht einen Trainer natürlich stolz." sah Yannick Broscheit.