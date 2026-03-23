Bovender SV kassiert "vermeidbare Niederlage" gegen Vorsfelde

– Foto: Ian Messerschmidt

Der Bovender SV musste sich dem SSV Vorsfelde mit 0:1 geschlagen geben und kassierte damit die erste Heimniederlage der Saison. Für den Tabellenführer war es nach dem 2:0 im Hinspiel der nächste Erfolg gegen Bovenden, während der BSV die dritte Niederlage aus den letzten vier Spielen hinnehmen musste und in der Tabelle vorerst auf Rang sieben rutschte.

Die Partie war lange ausgeglichen, wie Co-Trainer Tobias Vogel schilderte: „Es war aber nicht so, dass Vorsfelde ein Feuerwerk abgebrannt hat. Vieles hat sich neutralisiert.“ Bereits in der Anfangsphase hatten die Hausherren gute Ansätze: „Gerade in den ersten 15 Minuten müssen wir 1–2 Situationen besser ausspielen, was uns leider nicht gelungen ist.“

„Kurz vor der Halbzeit bekommen wir den Ball nicht konsequent aus der Gefahrenzone und gehen dann nicht entschlossen genug in den Zweikampf“, erklärte Vogel. Nach einer Flanke fehlte die Zuordnung, sodass Mahmud Chaaban (42.) mit seinem fünften Saisontor per Kopf das 0:1 erzielte. „In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild. Ab der 70. Minute haben wir auf eine Viererkette umgestellt, um mehr Druck nach vorne zu erzeugen.“ Zwar hatte der BSV mehr Ballkontrolle, doch klare Chancen blieben aus: „In dieser Phase hatten wir eine gute Ballkontrolle, ohne jedoch zwingende Chancen herauszuspielen.“ schilderte Vogel die Geschehnisse.