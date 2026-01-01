Bovender SV ist Jahresmeister 2025! Landesliga-Tabelle des Jahres

Das neue Jahr hat gerade begonnen und das heißt, dass 2025 beendet wurde. Nun blicken wir auf die Tabelle des Jahres. Dabei stehen Kästorf und der Bovender SV ganz oben, auch wenn der Punkteschnitt bei anderen Teams noch höher ist..

1. Bovender SV: 29 Spiele, 58 Punkte, 2,00 Punkte pro Spiel

2. SSV Kästorf: 28 Spiele, 56 Punkte, 2,00 Punkte pro Spiel

3. 1. SC Göttingen 05: 29 Spiele, 55 Punkte, 1,89 Punkte pro Spiel

4. FC Germania Bleckenstedt: 28 Spiele, 52 Punkte, 1,86 Punkte pro Spiel

5. SVG Göttingen: 30 Spiele, 45 Punkte, 1,5 Punkte pro Spiel

6. FT Braunschweig: 29 Spiele, 42 Punkte, 1,45 Punkte pro Spiel

7. MTV Gifhorn: 14 Spiele, 39 Punkte, 2,78 Punkte pro Spiel

8. VfB Fallersleben: 29 Spiele, 39 Punkte, 1,34 Punkte pro Spiel

9. SSV Vorsfelde: 16 Spiele, 38 Punkte, 2,38 Punkte pro Spiel

10. BSC Acosta: 29 Spiele, 38 Punkte, 1,31 Punkte pro Spiel

11. TSC Vahdet Braunschweig: 31 Spiele, 38 Punkte, 1,23 Punkte pro Spiel

12. MTV Wolfenbüttel: 14 Spiele, 36 Punkte, 2,57 Punkte pro Spiel

13. FC Eintracht Northeim: 31 Spiele, 36 Punkte, 1,16 Punkte pro Spiel

14. SV Lengede: 29 Spiele, 24 Punkte, 0,83 Punkte pro Spiel

15. SSV Nörten-Hardenberg: 13 Spiele, 20 Punkte, 1,54 Punkte pro Spiel

16. SC RW Volkmarode: 15 Spiele, 15 Punkte, 1,00 Punkte pro Spiel

17. BV Germania Wolfenbüttel: 16 Spiele, 12 Punkte, 0,75 Punkte pro Spiel

18. TuSpo Petershütte: 15 Spiele, 11 Punkte, 0,73 Punkte pro Spiel

19. FC Helmstedt: 13 Spiele, 5 Punkte, 0,38 Punkte pro Spiel

20. SV Union Salzgitter: 13 Spiele, 3 Punkte, 0,23 Punkte pro Spiel

21. FC Sülbeck/Immensen: 16 Spiele, 1 Punkt, 0,06 Punkte pro Spiel









Auf heimischen Rasen sammelten im Übrigen der Bovender SV 35 Punkte und damit mit Abstand am meisten. Auf Platz zwei steht hier Göttingen 05 mit 28 Punkten und der BSC Acosta, der ebensoviele Punkte sammelte. Auswärts war Kästorf mit 31 Punkten an der Spitze. Auch hier waren die 05er aus Göttingen mit 27 Punkten auf Platz zwei.