Bovender SV II erweitert Trainerteam zur neuen Saison

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Der Bovender SV richtet sein Trainerteam der zweiten Herrenmannschaft zur Saison 2026/27 neu aus. Daniel Vollbrecht, derzeit Fußball-Abteilungsleiter des Vereins, wird künftig als Co-Trainer an der Seite von Karim Abdoulaye arbeiten. Mit dieser personellen Ergänzung verfolgt der Klub das Ziel, die Strukturen zwischen der Kreisliga-Mannschaft und der ersten Herren in der Landesliga enger miteinander zu verzahnen.

Vollbrecht bringt langjährige Erfahrung mit: Seit 1997 ist er als Trainer tätig, zudem stand er 28 Jahre als Spieler für den Verein auf dem Platz. In seiner neuen Rolle soll er insbesondere als Bindeglied zwischen beiden Teams fungieren und den Austausch sowie die Durchlässigkeit innerhalb des Vereins fördern.

„Ich trete als Teil des Trainerteams der 1. Herren einen Schritt zurück und werde ab Sommer verstärkt in der 2. Herren unterstützen. Ich glaube, da haben wir viel Potenzial, und es muss unser Anspruch sein, Spielern eine realistische Chance zu ermöglichen, über die Zweite den Sprung in die Erste zu schaffen. Die Liga wird nächstes Jahr nochmal stärker, und da brauchen wir Power“, wird Vollbrecht in der Mitteilung zitiert.