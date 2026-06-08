Bovender SV hat "Quäntchen mehr Glück" und schlägt Northeim knapp

Northeim erwischte den besseren Start und ging bereits in der 11. Minute durch Thierry Ngoudjou Patigo in Führung. Kurz vor der Pause gelang Lauren Mbaymi Dejeutat der Ausgleich für die Gastgeber. Nachdem beide Teams lange auf den nächsten Treffer warten mussten, erzielte Navid Atashfaraz in der 79. Minute das 2:1 für Bovenden.

Trainer Yannick Broscheit sprach nach der Partie von dem „entscheidenden Quäntchen Glück mehr als Northeim“. Defensiv habe seine Mannschaft „bis auf ein oder zwei Situationen kaum etwas zugelassen“, offensiv habe jedoch „im letzten Drittel erneut die nötige Durchschlagskraft gefehlt“.

Insgesamt sei der Sieg „nicht unverdient“ gewesen, auch wenn „aufgrund der wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten“ ebenso ein Unentschieden „ein gerechtes Ergebnis gewesen“ wäre. Umso erfreulicher sei es gewesen, „dass wir die Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen konnten“.