Bovender SV hat "Dreck am Schuh" und spielt 2:2 gegen Fallersleben

– Foto: Lea Bindewald

Der Bovender SV und der VfB Fallersleben trennten sich in einem intensiven Spiel mit 2:2. Beide Teams lieferten sich auf schwierigem Geläuf ein umkämpftes Duell, das keinen Sieger fand. Damit endete auch das zweite direkte Duell Remis. Im Hinspiel trennte man sich 1:1.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh durch Hebun Kaplan (5.) in Führung. Trainer Yannick Broscheit sah die Führung als "verdient" an, doch Fallersleben kam schnell zurück. Nach einem Freistoß und etwas Durcheinander im Strafraum glich Lennox Binder (17.) aus.

Broscheit ärgerte sich über die Entstehung des Gegentreffers: „Das 1:1 entsteht nach einem Freistoß und viel Gewühl sehr, sehr unglücklich. Zu dem Freistoß hätte es aber nicht kommen müssen, wenn wir 2-3 Situationen vorher besser attackieren.“ Insgesamt war er mit den ersten 45 Minuten nicht einverstanden: „Ich bin mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden. Gerade unser Defensivverhalten war überhaupt nicht aggressiv.“ "Dreck am Schuh" Auch nach der Pause blieb die Partie offen. Fallersleben drehte das Spiel durch Binder (56.) zum 1:2. Wieder sah Broscheit defensive Probleme: „In der Phase entsteht wieder aus dem Nichts das 1:2 nach erneut passiven Defensivverhalten. Über außen entsteht eine lange Flanke auf den zweiten Pfosten, wo wir wieder nicht am Mann sind.“